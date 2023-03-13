Ф'юрі запропонував Усику провести бій без опції реваншу

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) запропонував володарю титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександру Усику (20-0, 13 KO) провести бій без опції реваншу.

Про це британець заявив у своєму Інстаграмі.

"Вітаю, це Тайсон Ф’юрі. Маю коротке включення. Сьогодні я розмовляв з юристом щодо опції реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком. Як щодо бою без права на реванш? Для обох нас. 29 квітня, без опції реваншу. Переможець забирає все, лузер йде додому ні з чим. Як щодо цього? Погоджуйся, ї***а с***", - сказав Ф’юрі.