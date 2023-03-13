Ф'юрі запропонував Усику провести бій без опції реваншу

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) запропонував володарю титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександру Усику (20-0, 13 KO) провести бій без опції реваншу.
Про це британець заявив у своєму Інстаграмі.
"Вітаю, це Тайсон Ф’юрі. Маю коротке включення. Сьогодні я розмовляв з юристом щодо опції реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком. Як щодо бою без права на реванш? Для обох нас. 29 квітня, без опції реваншу. Переможець забирає все, лузер йде додому ні з чим. Як щодо цього? Погоджуйся, ї***а с***", - сказав Ф’юрі.
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Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.
10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.