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Ф'юрі запропонував Усику провести бій без опції реваншу

Сьогодні 14:30 335 0
Британець закликав Усика провести поєдинок без опції реваншу
Ф'юрі запропонував Усику провести бій без опції реваншу
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) запропонував володарю титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександру Усику (20-0, 13 KO) провести бій без опції реваншу.

Про це британець заявив у своєму Інстаграмі.

"Вітаю, це Тайсон Ф’юрі. Маю коротке включення. Сьогодні я розмовляв з юристом щодо опції реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком.  Як щодо бою без права на реванш? Для обох нас. 29 квітня, без опції реваншу. Переможець забирає все, лузер йде додому ні з чим. Як щодо цього? Погоджуйся, ї***а с***", - сказав Ф’юрі.

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Допис, поширений Tyson Fury (@tysonfury)

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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