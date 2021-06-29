Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020

Джерело - Чемпiон.

29-го червня національна команда України зіграє проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Щоб потрапити в 1/8 фіналу на груповому етапі Швеція виграла квартет Е (Іспанія, Словаччина, Польща), а то Україна пройшла в плей-оф не завдяки своїй грі, а внаслідок збігу обставин. Але це ви уже напевне знаєте.

Пропонуємо згадати усі матчі майбутніх суперників.

Перший тур

Збірна України Нідерландам

Швеція зіграла в нічию з Іспанією

Другий тур

Збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію

Збірна Швеції обіграла команду Словаччини

Третій тур

Україна програла Австрії

Збірна Швеції здолала Польщу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua