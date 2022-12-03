Португалія - Швейцарія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/8 фіналу 6 грудня, 2022 рік. 21:00 ПОРТУГАЛІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Стадіон Лусаїл Айконік (Лусаїл, Катар) Головний арбітр -

Збірна Португалії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 зіграє проти збірної Швейцарії. Матч відбудеться у вівторок, 6 грудня, о 21:00 за київським часом на стадіоні Лусаїл Айконік у Лусаїлі.

Португалія

Місце в рейтингу ФІФА - 9

Збірна Португалії виступала на фінальних частинах 7-ти чемпіонатів світу. На ЧС-1966 португальці завоювали бронзові медалі. У відборі на ЧС-2022 команда посіла 2-е місце у групі А. У стикових матчах кваліфікації пройшла Туреччину (3:1) та Північну Македонію (2:0).

Фінальна частина:

Збірна Португалії стала переможницею групи Н - переграла Уругвай і Гану, а також поступилася Південній Кореї.

1-й тур

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур

2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія - 2:1

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 3 2 0 1 6-4 6 2 Південна Корея 3 1 1 1 4-4 4 3 Уругвай 3 1 1 1 2-2 4 4 Гана 3 1 0 2 5-7 3

Склад:

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія). Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія), Данілу Перейра (ПСЖ, Франція), Нуну Мендеш (ПСЖ, Франція), Пепе (Порту), Антоніу Сілва (Бенфіка), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд, Німеччина). Півзахисники: Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Рубен Невеш (Вулвергемптон, Англія), Матеус Нунес (Вулвергемптон, Англія), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Маріу (Бенфіка), Отавіо Монтейро (Порту), Вітінья (ПСЖ, Франція), Вільям Карвалью (Бетіс, Іспанія). Нападники: Андре Сілва (РБ Лейпциг, Німеччина), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Рамос (Бенфіка), Жоау Фелікс (Атлетіко, Іспанія), Рафаел Леау (Мілан, Італія), Рікарду Орта (Брага).

Швейцарія

Місце в рейтингу ФІФА - 15

Збірна Швейцарії брала участь у фінальних частинах 11-ти ЧС. Тричі швейцарці виходили до 1/4 фіналу. У відборі на ЧС-2022 команда виграла групу С (набрала 18 очок) і напряму потрапила на турнір.

Фінальна частина:

У першому турі ЧС-2022 збірна Швейцарії здолала Камерун (1:0), у другому - поступилася Бразилії (0:1). У третьому турі перемогла Сербію (3:2) та посіла друге місце у групі.

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0

2-й тур

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

3-й тур

2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія - 2:3

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 3 2 0 1 3-1 6 2 Швейцарія 3 2 0 1 4-3 6 3 Камерун 3 1 1 1 4-4 4 4 Сербія 3 0 1 2 5-8 1

Склад:

Воротарі: Янн Зоммер (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Йонас Омлін (Монпельє, Франція), Філіпп Кен (РБ Зальцбург, Австрія). Захисники: Мануель Аканджі (Манчестер Сіті, Англія), Ерай Джемерт (Валенсія, Іспанія), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Рікардо Родрігес (Торіно, Італія), Фабіан Шер (Ньюкасл, Англія), Сільван Відмер (Майнц, Німеччина), Едімілсон Фернандеш (Майнц, Німеччина). Півзахисники: Мішель Ебішер (Болонья, Італія), Фабіан Фрай (Базель), Ремо Фройлер (Ноттінгем Форест, Англія), Ардон Яшарі (Люцерн), Фабіан Рідер (Янг Бойз), Джибріл Соу (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Граніт Джака (Арсенал, Англія), Деніс Закарія (Челсі, Англія). Нападники: Бріл Емболо (Монако, Франція), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз), Ноа Окафор (РБ Зальцбург), Харіс Сеферович (Галатасарай, Туреччина), Джердан Шакірі (Чикаго, США), Ренато Штеффен (Лугано), Рубен Варгас (Аугсбург, Німеччина).

Історія зустрічей

Португалія та Швейцарія між собою грали аж 25 раз - 9 матчів було у рамках відборів чемпіонатів світу, три гри (дві перемоги португальців і одна швейцарців) - у Лізі націй, дві гри (обидві завершувалися внічию) - у рамках відборів на чемпіонат Європи. Окрім того, було 10 товариських матчів. У рамках фінальних частин турнірів був один матч на чемпіонаті Європи у 2008 році. Тоді збірна Швейцарії переграла Португалію - 2:0.

Прогноз букмекерів

Перемога Португалії - 1,91, Швейцарії - 4,60, нічия - 3,40.

Прогноз чемпіона

Перемога Португалії в основний час - 2:1.

Пряма трансляція

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