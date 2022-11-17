Де і коли дивитися онлайн чемпіонату світу з футбол-2022

Джерело - Чемпіон.

З 20 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі відбудеться 20-й чемпіонат світу з футболу. Українські глядачі також матимуть змогу спостерігати за головним турніром чотириріччя.

Хто покаже ЧС-2022 в Україні

Суспільне

Офіційним транслятором першості в Україні є Суспільне мовлення. Матчі Мундіалю транслюватимуться на регіональних телеканалах Суспільного та онлайн на сайті Суспільне спорт;

Також аудіо трансляція буде доступна на радіо Промінь;

Важливо! Суспільне покаже 46 матчів у прямому етері та 18 у запису;

Щодня на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення та сайті Суспільне Спорт виходитимуть студійні програми — передматчева, а також підсумкова студія ігрового дня. На сайті Суспільне Спорт будуть доступні повні повтори усіх матчів.

Мегого

Усі 64 матчі в прямому етері будуть доступні на медіасервісі Мегого, який є лідером серед OTT -сервісів України.

Хто коментуватиме

У шорт-листі Суспільного - 7 коментаторів:

Андрій Столярчук Віталій Волочай Галина Вініченко Владислав Шалота Вадим Шевякін Єгор Джулай Вадим Похвала

Як подомили нам в телекомпанії, здебільшого коментатори працюватимуть на матчах по одному, однак деякі поєдинки - в парі.

На Мегого матчі Мундіалю коментуватимуть по двоє:

Вадим Скічко Олександр Новак Віталій Кравченко Сергій Лук‘яненко Олександр Новак Роберто Моралес Володимир Кобельков Роман Бебех Олексій Іванов Іван Громіков Сергій Пейчев Віталій Звєров Віталій Волочай Вадим Шевякін

Список може доповнюватись або змінюватись.

Ціна передплати Мегого

Телеканали Суспільного і радіо Промінь також до медісервісу в усіх діючих тарифах. Телеканали Мегого Футбол доступні лише в передплаті Максимальна.