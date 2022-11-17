Де і коли дивитися онлайн чемпіонату світу з футбол-2022

Джерело - Чемпіон.
З 20 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі відбудеться 20-й чемпіонат світу з футболу. Українські глядачі також матимуть змогу спостерігати за головним турніром чотириріччя.
Хто покаже ЧС-2022 в Україні
Суспільне
- Офіційним транслятором першості в Україні є Суспільне мовлення. Матчі Мундіалю транслюватимуться на регіональних телеканалах Суспільного та онлайн на сайті Суспільне спорт;
- Також аудіо трансляція буде доступна на радіо Промінь;
- Важливо! Суспільне покаже 46 матчів у прямому етері та 18 у запису;
- Щодня на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення та сайті Суспільне Спорт виходитимуть студійні програми — передматчева, а також підсумкова студія ігрового дня. На сайті Суспільне Спорт будуть доступні повні повтори усіх матчів.
Мегого
- Усі 64 матчі в прямому етері будуть доступні на медіасервісі Мегого, який є лідером серед OTT-сервісів України.
Хто коментуватиме
У шорт-листі Суспільного - 7 коментаторів:
-
Андрій Столярчук
-
Віталій Волочай
-
Галина Вініченко
-
Владислав Шалота
-
Вадим Шевякін
-
Єгор Джулай
- Вадим Похвала
Як подомили нам в телекомпанії, здебільшого коментатори працюватимуть на матчах по одному, однак деякі поєдинки - в парі.
На Мегого матчі Мундіалю коментуватимуть по двоє:
- Вадим Скічко
- Олександр Новак
- Віталій Кравченко
- Сергій Лук‘яненко
- Олександр Новак
- Роберто Моралес
- Володимир Кобельков
- Роман Бебех
- Олексій Іванов
- Іван Громіков
- Сергій Пейчев
- Віталій Звєров
- Віталій Волочай
- Вадим Шевякін
Список може доповнюватись або змінюватись.
Ціна передплати Мегого
Телеканали Суспільного і радіо Промінь також до медісервісу в усіх діючих тарифах. Телеканали Мегого Футбол доступні лише в передплаті Максимальна.
|Підписка
|Вартість при оплаті за місяць
|Вартість при оплаті за рік
|Легка
|129 грн/міс
|99 грн/міс
|Оптимальна
|199 грн/міс
|119 грн/міс
|Максимальна
|299 грн/міс
|179 грн/міс