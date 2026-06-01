Світоліна – Костюк на Ролан Гаррос: анонс першого в історії українського чвертьфіналу турнірів Grand Slam

Два стилі, два покоління, дві українки: Еліна Світоліна і Марта Костюк зійдуться в боротьбі за дебютний півфінал Ролан Гаррос.

Цьогорічний Ролан Гаррос уже подарував багато позитивних емоцій українським уболівальникам. Одразу дві наші тенісистки пройшли до чвертьфіналу ґрунтового мейджору. І на жаль, волею турнірної сітки на цій стадії змагань Еліна Світоліна і Марта Костюк мають зустрітися між собою.

Раінше лише раз в історії дві українські тенісистки одночасно доходили до чвертьфіналу Слему. Сталося це на Australian Open-2024. Вдалося таке тій самій Костюк і Даяні Ястремській. Спортсменки грали у двох різних матчах, до півфіналу вийшла тільки одеситка, там вона й зупинилася.

Зараз до четвірки найкращих теж дістанеться тільки одна наша спортсменка. Хто нею стане, вирішиться в особистій зустрічіі двох перших ракеток України, представниць різних тенісних поколінь та стилів гри.

Стабільність та досвід Світоліної протистоятимуть різноманітності та молодості Костюк. Передбачити переможницю двобою вкрай непросто.

Чи подолає Світоліна "прокляття Рима"?

Цього сезону багато сказано про другу молодість Еліни. 31-річна спортсменка яскраво розпочала сезон, здобувши титул на турнірі серії WTA 250 в Окленді. Далі прийшли півфінал Australian Open, фінал "тисячника" в Дубаї, півфінал аналогічного турніру в Індіан-Веллсі.

Світоліна після п'ятирічної перерви повернулася до десятки найкращих тенісисток у світовому рейтингу. І перед улюбленим турніром у Римі ніби взяла невеличку паузу для відновлення сил. З середини березня до травня в її активі лише півфінал у Штутгарті.

Зате турнір WTA 1000 у столиці Італії став для Еліни справжнім бенефісом. Вона двічі здобувала тут титул у свої найкращі сезони в кар'єрі 2017-2018 років. Цьогоріч Світоліна втретє стала чемпіонкою в Римі, послідовно обігравши на шляху до титулу другу, третю та четверту ракеток світу: Рибакіну, Швьонтек і Гофф.

Еліна Світоліна

Блискучий теніс Еліни підняв її до десятки головних фавориток Ролан Гаррос. Однак усім дотичним до тенісу відоме так зване "прокляття Рима". Воно означає, що чемпіонка цього турніру неодмінно програє на паризькому мейджорі.

Не варто шукати в "проклятті" чогось трансцендентного. Обидва турніри проходять на повільному ґрунті, для перемоги на них потрібно витратити дуже багато фізичних сил. Різниця в часі між Римом та Ролан Гаррос – один тиждень. Відновитися повною мірою за такий період дуже важко.

На початку 2020-х непідвладною "прокляттю" виявилася Іга Швьонтек. Полька тоді домінувала на ґрунті й зупинити її змогли тільки певні психологічні проблеми.

Чи вдасться пройти шляхом Швьонтек Світоліній?

Еліна стартувала на Ролан Гаррос-2026 вкрай важкою перемогою на супертай-брейку вирішальної партії над угоркою Бондар. У суперниці немає нічого особливого, однак останні два очних поєдинки Анна у Світоліної виграла. Завдяки фірмовому бойовому духу українка зуміла виборсатися з дуже складної ситуації.

Далі було значно простіше. Маловідомі іспанка Кеведо та німкеня Корпач прогнозовано проблем Еліні не створили. Трохи змусила понервувати швейцарка Бенчич, проте у третій партії Світоліна показала такий рівень тенісу, що Белінда могла тільки в розпачі розводити руками.

Тепер у чвертьфіналі Еліні протистоятиме на 8 років молодша співвітчизниця, яка знаходиться у приголомшливій формі.

Талант Костюк нарешті почав розкриватись

Вчергове зазначимо, що Марта з серйозною перевагою є найобдарованішою тенісисткою в історії незалежної України. І при цьому на момент старту поточного сезону в 23 роки на її рахунку був лише один титул турніру WTA 250. Заважав цілий ряд психологічних проблем, про які ми розповідали раніше.

Важливо, що наразі їх великою мірою вдалося позбутися.

Певні проблиски якісної гри на ґрунті в Костюк проглядалися ще минулого сезону, коли у Мадриді та Римі її змогла зупинити лише лідерка світового рейтингу Сабалєнка. Однак далі настала двомісячна серія поразок, і про прогрес мова знову не пішла.

З початком поточного сезону стало зрозуміло: нарешті Марта по-справжньому подорослішала й стала демонструвати розумний теніс. У Брісбені вона обіграла трьох представниць топ-10 й у фіналі поступилася тій-таки Сабалєнці.

Дуже недоречною стала травма ноги, отримана на Australian Open, яка змусила тенісистку півтора місяці лікуватися. Після відновлення Костюк двічі швидко зупиняла на американських "тисячниках" казахстанка Рибакіна.

А потім прийшов час ґрунту.

Цікаво, що Марта ніколи не мала на цьому покритті великих досягнень, навіть на Ролан Гаррос вона лише раз добиралася до 1/8 фіналу. При цьому теніс Костюк ідеально підходить саме під ґрунт. Вона дуже швидка на ногах, здорово грає в захисті та має великий арсенал атакувальних ударів.

Поточного сезону ці вміння конвертувалися в блискучі результати. Спочатку Марта допомогла збірній України другий рік поспіль пробитися в фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг. У статусі першої сіяної Костюк виграла 5 матчів і здобула титул на турнірі WTA 250 у Руані.

Наступні 6 перемог прийшли на набагато більш престижному "тисячнику" в Мадриді. Можна навіть сказати, що Марта тріумфувала там у домінуючому стилі, віддавши лише одну партію та обігравши двох представниць топ-10. Особливо приємною була фінальна звитяга над росіянкою Андрєєвою.

Марта Костюк

На Ролан Гаррос Костюк без проблем обіграла новоспечену іспанку Селехметьєву, а потім у видовищних матчах впоралася з американкою Волинець та швейцаркою Голубич. Попри те, що останні дві тенісистки знаходяться низько в рейтингу, вони показали якісний теніс і легкої прогулянки в матчах проти них не вийшло.

А в матчі 1/8 фіналу українка подарувала на день народження "прихований бублик" – шість поспіль виграних геймів у одній партії – самій Ізі Швьонтек, головній фаворитці перед стартом Ролан Гаррос за версією букмекерів.

Неймовірні 16 перемог на ґрунті поспіль – і тепер Марта зустрінеться з досвідченою подругою по національній збірній.

Очні зустрічі

Тенісистки грали між собою двічі. У 2018-му Світоліна дала майстерклас 15-річній Костюк у третьому колі Australian Open – 6:2, 6:2. Марта після матчу казала, що тоді вважала Еліну ледь не богом, тому шансів проти неї не мала.

У 2024-му в Торонто Костюк взяла реванш у трьох партіях, які, що цікаво, усі закінчилися з тим самим рахунком 6:2. Еліна тоді переживала не найкращі часи, адже імпульс від виходу з декрету вже закінчився, а до ренесансу 2026-го було ще далеко.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають шанси обох суперниць приблизно рівними. Трошки вище котирується Костюк. Коефіцієнт на її перемогу становить 1.80, а успіх Світоліної оцінюється цифрою 2.00.

Зрозуміти такий розклад цілком можна. Яскравий і різноманітний теніс Марти може будь-яку тенісистку загнати у глухий кут, звідки та не знайде виходу. Однак на боці Світоліної величезний досвід і загалом, і на Ролан Гаррос зокрема. Це буде вже шостий паризький чвертьфінал для Еліни, раніше вона жодного разу не зуміла пройти далі. Поточний турнір, можливо, стане однією з останніх можливостей одеситки здобути омріяний трофей Grand Slam.

На прикладі Рима ми бачили, як Світоліна нав'язувала найкращим тенісисткам світу свої умови на корті. Затягувала їх у довгі розіграші, де або сама знаходила моменти для контргри, або суперниці не витримували, йшли в непідготовлені атаки та помилялися.

Костюк же не особливо зважає на дії опоненток по інший бік сітки. В матчі проти Швьонтек вона не боялася грати під топовий форхенд польки. У фіналі в Мадриді проти Андрєєвої Марта спокійно навантажувала небезпечний бекхенд росіянки – і мала беззаперечну перевагу над обома.

Стабільність чи талант, досвід чи молодість – хто переможе?

Де дивитися матч Світоліна – Костюк

Поєдинок чвертьфіналу Ролан Гаррос відбудеться 2 червня орієнтовно о 14:00 за київським часом на центральному корті Philippe-Chatrier. В Україні трансляцію матчу з українським коментарем можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.