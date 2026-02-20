Світоліна у тригодинному трилері дотиснула Гофф на шляху до фіналу турніру в Дубаї

Еліна Світоліна (9) вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 в Дубаї, обігравши четверту ракетку світу американку Коко Гофф.

Гра тривала 3 години 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:7(13), 6:4.

З точки зору напруженості та інтриги матч вийшов одним із найкращих в Турі у поточному сезоні.

Гофф була явно налаштована взяти реванш за поразку у чвертьфіналі Australian Open і зі старту першого сету повела 3:1. Однак Світоліній вдалося збити настрій суперниці, швидко зробити зворотній брейк, а за 4:4 – ще один. Тож стартова партія залишилася за Еліною.

У другій вже українка швидко взяла подачу Гофф, однак перевагу розвинути не зуміла. Гра йшла очко в очко, причому Світоліна діяла від оборони, сподіваючись на часті помилки суперниці з форхенду. Працювало це з перемінним успіхом, запекла боротьба продовжилася на тай-брейку.

На ньому Еліна не реалізувала 4 матч-пойнти, натомість Коко з п'ятого сет-пойнту вирівняла рахунок у матчі – 15:13 у тринадцятому геймі.

Абсолютно рівною гра була й у вирішальній партії. Світоліна стала трохи більше атакувати, Гофф продовжувала покладатися на бекхенд. За рахунку 4:4 наша тенісистка відіграла два брейк-пойнти суперниці, і в наступному геймі сумарно з шостого матч-пойнту закінчила поєдинок на свою користь – 6:4.

За матч Світоліна 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейсм, 12(!) разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Огляд матчу

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Півфінал, 20 лютого

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7(13), 6:4

Тенісистки зустрічалися вп'яте, три перемоги на рахунку українки, з яких дві – у поточному сезоні. У вирішальному матчі змагань Світоліна зіграє проти іншої американки, Джессіки Пегули (5), яку тричі обігравала у восьми очних поєдинках.

Еліна провела свій 13 півфінал на турнірах WTA 1000 і вийшла у 5 фінал. У 2017 та 2018 роках одеситка в Дубаї ставала володаркою титулу.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах Світоліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету. У третьому раунді Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (13), а у чвертьфіналі була сильнішою за хорватку Антонію Ружич (67).