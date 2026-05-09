Повернення Амосова в октагон, титульна битва Чимаєва і Стрікленда: анонс UFC 328

У ніч на неділю, 10 травня, найкраща ММА-ліга проведе один із найцікавіших турнірів останніх місяців – UFC 328. І справа тут навіть не лише у титульному бою. Це кард, де майже кожен великий поєдинок може серйозно змінити розклади у своєму дивізіоні.

У головній події вечора діючий чемпіон середньої ваги Хамзат Чимаєв проведе перший повноцінний захист титулу проти колишнього чемпіона Шон Стрікленд.

Ко-мейн івентом стане титульний бій у найлегшій вазі між Джошуа Ваном та Тацуро Тайрою, а для українських фанатів головна увага буде прикута до другого поєдинку в UFC Ярослава Амосова, який зустрінеться з небезпечним іспанцем Хоелем Альваресом.

Головні бої вечора

Головною подією вечора стане титульний бій у середній вазі між чинним чемпіоном Хамзатом Чимаєвим та колишнім чемпіоном Шоном Стріклендом. Для Чимаєва це буде один із найнеприємніших стилістичних тестів у кар'єрі: агресивний тиск чемпіона проти витривалості, джеба і незручного темпу Стрікленда, який уже неодноразово ламав плани фаворитам.

Ко-мейн івентом стане бій у найлегшій вазі між Джошуа Ван та Тацуро Тайра. Це поєдинок двох представників нового покоління дивізіону: Ван робить ставку на шалений темп і серії ударів, тоді як Тайра небезпечний своєю технікою, контролем і роботою в партері. Багато фанатів уже зараз називають цей бій потенційно найяскравішим на всьому турнірі.

Для українських уболівальників головний інтерес буде прикутий до другого поєдинку в UFC Ярослав Амосов, який зустрінеться з іспанцем Хоель Альварес.

Після успішного дебюту проти Ніла Магні українець отримав дуже небезпечного суперника – Альварес відомий своїм агресивним стилем, великою кількістю дострокових перемог і вмінням швидко завершувати бої у партері. Для Амосова це буде важливий тест, який покаже, наскільки швидко він може увійти в боротьбу за високі позиції у UFC.

“I want to walk on this road.”



Yaroslav Amosov (@YaroslavAmosov) is exactly where he wants to be as he prepares to fight Joel Alvarez in Newark. #UFC328



Повний кард UFC 328

Хамзат Чимаєв (15-0) vs Шон Стрікленд (30-7)

Джошуа Ван (16-2) vs Тацуро Тайра (18-1)

Олександр Волков (39-11) vs Валдо Кортес-Акоста (17-2)

Богдан Гуськов (18-3-1) vs ТВА (0-0)

Шон Бреді (18-2) vs Хоакін Баклі (21-7)

Боббі Грін (34-17-1) vs Джеремі Стівенс (29-22)

Атеба Готьє (10-1) vs Осман Діас (10-3)

Роман Копилов (14-5) vs Марко Туліо (14-2)

Ярослав Амосов (29-1) vs Хоель Альварес (23-3)

Грант Доусон (23-3-1) vs Матеуш Ребецький (20-4)

Байсангур Сусуркаєв (11-0) vs Джорден Сантос (11-2)

Джим Міллер (38-19) vs Джаред Гордон (21-8)

Клейтон Карпентер (8-2) vs Хосе Очоа (8-2)

Де та коли дивитися UFC 328

Турнір UFC 328 пройде у неділю вночі, 10 травня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту – 07:00.

Вихід Ярослава Амосова в октагон варто очікувати приблизно о 03:00-03:30.

Транслюватиме UFC 328 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.