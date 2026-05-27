Фінал Ліги конференцій Крістал Пелес – Райо Вальєкано: який клуб виграє перший в історії євротрофей

Ех, а тут міг бути Шахтар... проте він зупинився у півфінальній стадії. Неймовірний виступ, за який "гірникам" величезна подяка. Бодай хтось тягне Україну вверх в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Але текст не про це.

У середу, 27 травня, відбудеться фінальний матч насиченого сезону в Лізі конференцій. На Ред Булл Арені в Лейпцигу зустрінуться англійський Крістал Пелес та іспанський Райо Вальєкано.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перед початком, кілька слів про турнір

Взагалі Лігу конференцій створювали для більш слабих у футбольному плані країн, які не тягнули рівень Ліги Європи. Але зараз це майданчик, на якому є клуби з топ-5 та всі інші.

У поточному сезоні в Лізі конференцій виступали: Крістал Пелес (Англія), Страсбург (Франція), Райо Вальєкано (Іспанія), Майнц (Німеччина), Фіорентина (Італія). Тепер ці команди або у фіналі, або вилетіли від когось з цього ж списку.

Навіть найгірший стан "фіалок" в Серії А, де вони тривалий час йшли у зоні вильоту, не заважав їм пройти у чвертьфінал, паралельно вибивши два українські клуби (Полісся у відборі та Динамо з етапу ліги).

За недовготривалу історію Ліги конференцій у фіналі не з топ-5 грали лише Феєнорд (топ-7) та Олімпіакос (топ-11), та й те, їм пощастило за всю сітку зустріти дійсно сильних суперників лише у півфіналі та фіналі. Всі інші – Фіорентина двічі, Рома, Челсі, Бетіс, Вест Гем.

Так, представники більш слабких чемпіонатів і справді отримали турнір, де можуть триматися гідно. Той же Кіпр завдяки ЛК дістався до 15 місця в рейтингу, Польща – до 12. Але присутність там клубів з топчемпіонатів вбиває всю інтригу.

Ви можете заперечити, мовляв, у Лізі чемпіонів ситуація така сама – виграють представники "великої п'ятірки". Це звісно так, але це турнір найкращих, де тих самих представників топ-5 – більше як половина з усіх команд. Від того інтрига в ЛЧ є чи не в кожній грі.

Ідея Ліги конференцій правильна, ось тільки варто ще попрацювати над форматом. Але це вже інша тема.

Крістал Пелес – фаворит з проблемами

Саме англійський клуб був головним фаворитом турніру ще до його початку. При тому, що його не мало бути в Лізі конференцій. Перемога в Кубку Англії минулого сезону вивела Пелес в ЛЄ, але...

Правила УЄФА не дозволяють участь у єврокубку клубів, власником яких є одна людина, а власник Ліона Джон Текстор також мав частку і в Пелес. І хоч він у підсумку все ж продав англійський клуб, це не вплинуло на рішення від УЄФА.

Як виступала ця команда в груповому етапі? Насправді доволі посередньо.

Були три перемоги, зокрема проти Динамо, але також "орли" програли Страсбургу та АЕК Ларнака, і розписали мирову з КуПСом. У підсумку англійський клуб посів 10 місце та потрапив у додатковий етап.

Що цікаво, у плейоф невпевнена гра продовжилася: нічия зі Зрінські, яких Динамо декласувало 6:0, нічия з тим самим АЕК Ларнака, поразка Фіорентині. Так, в іншому матчі КП перемагав, через що і проходив далі, та все ж. Виходить, що лише Шахтар у плейоф потупився Пелес двічі.

Невдалі виступи поширилися і на Англійську Прем'єр-лігу, де клуб фінішував на 15 місці, у 6 балах від зони вильоту. Загалом за останні 10 матчів "орли" виграли лише 2 (саме у Шахтаря).

Тим не менш, клуб у фіналі. Завдяки чому?

Ісмаїла Сарр – найбільша зірка та головна рушійна сила команди, найкращий бомбардир Ліги конференцій 2025/26, рекордсмен турніру за найшвидшим голом (у ворота Шахтаря забив за 22 секунди).

Він багато забиває (9 голів), але й сам може створювати – має якісний дриблінг (у топ-5 за успішністю) та із запасом завдає найбільше ударів. Прямо зараз Сарр має другу найкращу оцінку серед усіх гравців ЛК. У топ-5 його напарник Єремі Піно, також суттєво виділяються Жан-Філіп Матета та Дайчі Камада.

Але найбільша сила Крістал Пелес – захист. Команда любить грати другим номером, і вміє це робити. Просто подивіться на лідерів Ліги конференцій за відборами:

Крістал Пелес – це про швидкість, про агресію та про фізичну силу. Так би мовити, типова англійська команда.

Райо Вальєкано – а чи є шанси?

Якщо англійський клуб був головним фаворитом на перемогу, то іспанський – замикав трійку.

Райо Вальєкано впевнено пройшов груповий етап – 4 перемоги, лише одна поразка від Слована та нічия з Геккеном. Проте з назв клубів вже помітно, що суперники були легшими.

У підсумку клуб посів 5 місце, випередивши Шахтар та напряму вийшов в 1/8 фіналу Ліги конференцій. У плейоф виступив теж невпевнено – програв Самсунспору (ще одному кривднику Динамо), програв 1:3 АЕКу. І, як і Пелес, лише у півфіналі здобув дві перемоги – проте проти топ-2 команди за прогнозами – Страсбурга.

В чемпіонаті, щоправда, виступив краще за свого суперника – 8 місце. Але все одно не зумів вийти в єврокубки. А ще, на відміну від Пелес, Райо Вальєкано має 9-матчеву безпрограшну серію.

У складі іспанців виблискує одразу декілька гравців: Алемао (8 голів, 4 в ЛК – найкращий у клубі), Хорхе де Фрутос та Альваро Гарсія (по 12 голів) та Паласон. Гарсія ще й лідер за асистами (10) тому його цілком можна вважати найбільшою загрозою.

Якщо Крістал Пелес сильний у відборах, то Вальєкано домінує у перехватах:

Загалом в обороні особливо виділяється Флоріан Лежен, який також у топі за відборами та виносами, а ще й має шалений удар з 40 метрів. Команда теж більш оборонна, тому цікаво, хто ж гратиме першим номером.

Орієнтовні склади

Ще один аргумент до Райо Вальєкано – Крістал Пелес має низку втрат перед вирішальним матчем. Це Едді Нкетія, Борна Соса, Кріс Річардс та Чек Дукуре. Іспанці ж гратимуть без травмованого Ільяса Ахомаша.

Гендерсон – Ріад, Лакруа, Канво, Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл, Сарр, Матета, Піно. Райо Вальєкано: Баталья, Ратіу, Лежен, Сісс, Чаваррія, Лопес, Паласон, Валентін, де Фрутос, Алемао, Гарсія.

Статистика протистоянь

Це буде перше протистояння між цими командами. Більше того, Крістал Пелес ніколи не грав проти іспанських команд, а Вальєкано – проти англійських. До того ж обидва колективи можуть вперше в історії виграти єврокубок.

Для англійців це взагалі дебютний сезон на євроарені (якщо не рахувати єдиний виступ у Кубку Інтертото), а Райо Вальєкано вже одного разу виходило в єврокубки, дійшовши до чвертьфіналу Кубку УЄФА 2000/01.

Де дивитися

Матч Крістал Пелес – Райо Вальєкано в прямому етері транслюватиме медіаплатформа MEGOGO. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів

За оцінками GGBET, на перемогу Крістал Пелес в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,97. Нічия – 3,46, виграш Райо Вальєкано – 4,27.

На підсумковий тріумф англійців у турнірі (з урахуванням додаткового часу та серії пенальті) приймаються ставки з коефіцієнтом 1,48, а на іспанців – 2,72.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 10:01 26 травня та можуть змінюватися.

