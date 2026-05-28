Світоліна, Костюк і Стародубцева 29 травня зіграють матчі третього кола Ролан Гаррос: анонс поєдинків

П'ятеро українських тенісисток вийдуть на корти Ролан Гаррос 29 травня. Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15) та Юлія Стародубцева (55) зіграють матчі третього кола одиночного розряду. Остання має також провести стартовий поєдинок у парі. Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська виступлять дуетом.

Перша ракетка України Світоліна зустрінеться з німкенею Тамарою Корпач (95). Раніше тенісистки одна з одною не грали.

Суперницею Костюк стане швейцарка Вікторія Голубич (82). Марта двічі перемагала майбутню опонентку, однак останній матч датується 2022 роком.

Стародубцева зіграє проти китаянки Ван Сіюй (148) і спробує вперше в кар'єрі пробитися до 1/8 фіналу мейджора. Опонентки до цього на корті не перетиналися.

У парному розряді Юлія виступить разом із полькою Магдою Лінетт. Їм протистоятимуть французькі володарки вайлд-кард Ельза Жакмо та Тіанцоа Ракотоманга Ражаона.

Калініна та Ястремська проведуть поєдинок проти дуету Татьяна Марія (Німеччина)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 29 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Третє коло одиночного розряду

12:00. Марта Костюк (Україна) – Вікторія Голубич (Швейцарія), корт Simonne-Mathieu, 1-м запуском.

12:00. Юлія Стародубцева (Україна) – Ван Сіюй (Китай), корт Court 7, 1-м запуском.

15:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина), корт Suzanne-Lenglen, 3-м запуском, після матчу Тайхманн – Мухова.





Перше коло парного розряду

12:00. Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна)/ – Татьяна Марія (Німеччина)/Зейнеп Сонмез (Туреччина), корт Court 6, 1-м запуском.

15:00*. Юлія Стародубцева (Україна)/Магда Лінетт (Польща) – Ельза Жакмо/Тіанцоа Ракотоманга Ражаона (Франція), корт Court 7, 3-м запуском, після матчу Ніс/Роже-Васслен – Хо/Єбенс.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що четвертою представницею України у третьому колі Ролан Гаррос стала Олександра Олійникова (65).