Світоліна, Костюк і Стародубцева 29 травня зіграють матчі третього кола Ролан Гаррос: анонс поєдинків
П'ятеро українських тенісисток вийдуть на корти Ролан Гаррос 29 травня. Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15) та Юлія Стародубцева (55) зіграють матчі третього кола одиночного розряду. Остання має також провести стартовий поєдинок у парі. Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська виступлять дуетом.
Перша ракетка України Світоліна зустрінеться з німкенею Тамарою Корпач (95). Раніше тенісистки одна з одною не грали.
Суперницею Костюк стане швейцарка Вікторія Голубич (82). Марта двічі перемагала майбутню опонентку, однак останній матч датується 2022 роком.
Стародубцева зіграє проти китаянки Ван Сіюй (148) і спробує вперше в кар'єрі пробитися до 1/8 фіналу мейджора. Опонентки до цього на корті не перетиналися.
У парному розряді Юлія виступить разом із полькою Магдою Лінетт. Їм протистоятимуть французькі володарки вайлд-кард Ельза Жакмо та Тіанцоа Ракотоманга Ражаона.
Калініна та Ястремська проведуть поєдинок проти дуету Татьяна Марія (Німеччина)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).
Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 29 травня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що четвертою представницею України у третьому колі Ролан Гаррос стала Олександра Олійникова (65).