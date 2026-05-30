Костюк – Швьонтек в 1/8 фіналу Ролан Гаррос: великий талант проти майстрині ґрунту

Ролан Гаррос-2026 поступово входить у свою вирішальну стадію. Вже визначилася переважна більшість учасниць 1/8 фіналу, до числа яких цього року пробилися дві українки: Еліна Світоліна і Марта Костюк.

Саме Марті випало мабуть, найскладніше випробування на цій стадії. Її суперницею стане чотириразова чемпіонка паризького мейджору (2020, 2022, 2023, 2024), головна фаворитка цьогорічного турніру, третя ракетка світу Іга Швьонтек із Польщі.

Спробуємо оцінити, чи має Костюк реальні шанси впоратися з грізною суперницею.

Непереможна на ґрунті Марта

Костюк на старті поточного сезону нарешті почала виправдовувати сподівання на свій великий талант. До 2026-го тенісистка через певні психологічні проблеми не демонструвала усього спектру своїх умінь на корті. Коли ж настала стабільність в особистому житті, і знайшлася тренерка Сандра Заневська, яка повністю підійшла Марті, прийшли справжні успіхи.

На першому ж турнірі сезону WTA 500 у Брісбені українка обіграла трьох представниць топ-10 світового рейтингу й поступилася лише у фіналі білорусці Сабалєнці. Розвинути цей успіх не вдалося, завадила травма на Australian Open, яка вибила Костюк зі змагального ритму на півтора місяці.

Проте не зупинила її прогрес.

На березневих "тисячниках" в Індіан-Веллсі та Маямі Марта поступалася у третіх колах казахстанці Рибакіній, і це були поки її останні поразки. У квітні та травні Костюк виграла 15 матчів поспіль на різних ґрунтових змаганнях і здобула 2 титули WTA. Для порівняння, за всю кар'єру до цього киянка спромоглася тріумфувати лише раз, у 2023-му в Остіні.

На невеликий турнір WTA 250 у Руані Марта поїхала в статусі першої сіяної й не без проблем, але стала чемпіонкою, обігравши в фіналі юну українку Вероніку Подрез.

"Тисячник" у Мадриді одразу після Руана став для Костюк по-справжньому тріумфальним. 23-річна українка здобула 6 перемог, в тому числі, над двома представницями топ-10 рейтингу, і завоювала титул. У фіналі Марта чітко та виважено переграла росіянку Андрєєву.

Після такого великого успіху Костюк зробила паузу для відновлення й пропустила наступний турнір WTA 1000, який відбувався в Римі. На ньому тріумфувала перша ракетка нашої країни, Еліна Світоліна.

В перших трьох колах Ролан Гаррос у Марти не було по справжньому серйозних суперниць за іменами. Новоспечену іспанку Селехметьєву Костюк перемогла у не дуже видовищному стилі наступного дня після жахливого обстрілу Києва росіянами. Тоді ракета влучила в 100 метрах від будинку батьків тенісистки й можна лише уявити моральний стан спортсменки перед грою.

А ось американка Волинець та швейцарка Голубич, попри свій невисокий рейтинг, видали, відповідно, в другому та третьому колах якісні матчі, і Марті довелося докласти зусиль для проходу далі.

Марта Костюк Jimmie48 Photography

Проти суперниць, які явно поступаються Костюк за навичками, українка грала у яскраво вираженому атакувальному стилі. Це призводило до маси видовищних хайлайтів, проте й до чималої кількості невимушених помилок. Головною проблемою тенісистки залишається відсоток першої подачі, який в окремих сетах падав нижче за 45%.

Швьонтек є гравчинею іншого класу порівняно зі згаданими опонентками, для перемоги над нею потрібно буде демонструвати найкращий теніс у житті. Марта сама це розуміє, зауваживши, що точно не буде фавориткою протистояння.

Швьонтек повертає звичний рівень

Польська тенісистка, як ми вже зазначали, чотири рази ставала переможницею Ролан Гаррос. Свого часу вона навіть отримала прізвисько "королева грунту". От тільки ті часи залишилися в минулому.

Після 2024-го Швьонтек демонструє теніс світового рівня дуже епізодично. Минулого року їй несподівано вдалося стати чемпіонкою непрофільного Вімблдона, розгромивши з двома "бубликами" у фіналі Аманду Анісімову.

Цьому є певні причини: допінговий скандал восени 2024-го, смерть дідуся, сталкери, які переслідували спортсменку, проблеми у власній команді.

Поточного сезону Іга не демонструвала взагалі жодних серйозних результатів, тому після невдачі в Маямі змінила тренера. Новим наставником тенісистки замість зіркового Віма Фіссетта став Франсіско Ройг, який багато років працював у команді легендарного Рафаеля Надаля.

І справи почали покращуватись. У Римі Швьонтек виглядала дуже переконливо аж до півфіналу з Еліною Світоліною. Досвідчена українка зуміла затягнути польку в затяжні обміни ударами, в яких Ізі не вистачало терпіння, вона занадто багато ризикувала та помилялася, і в підсумку програла.

Все ж очевидним є факт, що гра Швьонтек значно покращилася, на цьому тлі букмекери вважають її головною фавориткою поточного Ролан Гаррос. У перших трьох зустрічах полька впевнено обіграла австралійку Джонс, чешку Бейлек та співвітчизницю Лінетт.

Іга Швьонтек Getty images

Жодну зі суперниць не можна назвати спеціалісткою по ґрунту, тож результат закономірний. Варто зазначити наступне: Швьонтек не найкращим чином відіграла у цих матчах на власній подачі, однак просто знищувала опоненток на прийомі. Марті з її відсотком першої подачі близько 50% життєво необхідно покращити цей показник.

Важливим фактором у матчі може стати погода. Паризька спека, яка стала причиною проблем із самопочуттям цілої низки гравців на чолі з Янніком Сіннером, у неділю залишить місто. Тенісисткам доведеться призвичаюватись до нових умов, за яких покриття кортів стане більш повільним, ніж на першому тижні. Полька зробила окремий наголос на цьому моменті.

Очні зустрічі

Костюк і Швьонтек тричі грали одна проти одної. На рахунку українки поки немає жодного виграного сету. Так, варто зазначити, що останні поєдинки відбувалися у 2024 році, ще на піку польки, однак цифри є красномовними. Дуже важливим для Марти буде не програти поєдинок ще до його початку, як це відбувалося раніше.

Прогноз букмекерів

Тут все однозначно. Швьонтек є великою фавориткою пари, на її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.35. Успіх Костюк оцінюється цифрою 3.20. Навіть 15 перемог поспіль українки на ґрунті не вражають букмекерські контори.

Правда, з цим не дуже погоджуються вболівальники, адже за останню добу коефіцієнт на Марту почав рости, що означає збільшення кількості ставок на неї.

Від себе скажемо, що шанси Костюк полягатимуть у її широкому спектрі тенісних умінь. У свій хороший день вона здатна загнати у глухий кут будь-яку тенісистку, причому зробити це як від оборони (Пегула в Мадриді), так і в атаці (Андрєєва в фіналі того ж турніру). Потрібен внутрішній спокій, а чи вдасться вийти з ним на конкретний матч, не спрогнозує ніхто у світі.

Де дивитися матч Костюк – Швьонтек

Поєдинок 1/8 фіналу Ролан Гаррос відбудеться 31 травня о 12:00 за київським часом на центральному корті Philippe-Chatrier. В Україні трансляцію матчу з українським коментарем можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.