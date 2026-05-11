Світоліна і Костюк – серед головних фавориток Ролан Гаррос-2026

Станіслав Матусевич — 11 травня 2026, 11:30
Еліна Світоліна (зліва) і Марта Костюк
Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (10) і Марта Костюк (15) визначаються букмекерами як одні з головних претенденток на перемогу на грунтовому турнірі серії Grand Slam – Ролан Гаррос.

Цікаво, що Костюк, хоч і знаходиться нижче в рейтингу за Світоліну, на думку контор, має більше шансів на титул у Парижі. Коефіціент на тріумф Марти складає 26.00, і за цим показником киянка ділить шосту позицію серед всіх тенісисток у Турі.

На перемогу Еліни на Ролан Гаррос можна поставити з коефіцієнтом 34.00 – десяте місце.

10 головних фавориток Ролан Гаррос-2026

  1. Аріна Сабалєнка (-) – 3.25;
  2. Іга Швьонтек (Польща) – 4.00;
  3. Мірра Андрєєва (-) – 9.00;
  4. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9.00;
  5. Коко Гофф (США) – 10.00;
  6. Марта Костюк (Україна) – 26.00;
  7. Кароліна Мухова (Чехія) – 26.00;
  8. Аманда Анісімова (США) – 26.00;
  9. Вікторія Мбоко (Канада) – 26.00;
  10. Еліна Світоліна (Україна) – 34.00.

Поточного сезону Ролан Гаррос відбудеться на кортах Парижа з 24 травня по 7 червня. В основній сітці турніру виступлять одразу 7 українок, це повторення рекорду представництва наших тенісисток на французькому мейджорі 2007-2008 років.

