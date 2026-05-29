Фінал Ліги чемпіонів завершиться або поразкою Забарного, або перемогою росіянина: прев'ю матчу ПСЖ – Арсенал

Другий сезон поспіль уболівальники зі всього світу хотіли побачити фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Барселоною – без сумніву, найбільш яскравими командами останніх років.

І вже вдруге фанатів підводить каталонська команда. Французи натомість показують майстерність стабільності та втретє за останні 7 розіграшів доходять до фіналу.

У суботу, 30 травня, відбудеться вирішальний матч сезону в Лізі чемпіонів УЄФА. На стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті зустрінуться чемпіон АПЛ Арсенал та переможець Ліги 1 ПСЖ.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на MEGOGO. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Важкий вибір – за кого вболівати

Та спершу ліричний відступ. Майже рік тому ПСЖ декласував італійський Інтер у фіналі ЛЧ з рахунком 5:0. Вже за пару місяців клуб підписав одну з найбільших зірок українського футболу – вихованця Динамо Іллю Забарного.

І тут вболівальники поділилися на два табори. Автор цих рядків долучився до тих, хто критикував вибір українця. Так, з одного боку Ілля опинився у найкращій команді світу прямо зараз, при чому майже одразу почав отримувати ігровий час.

Але... вже після початку повномасштабного вторгнення ПСЖ підписав до команди російського голкіпера Матвєя Сафонова. Ба більше, французький клуб виклав 20 млн євро російському Краснодару.

Перехід українця Забарного до одного клубу з росіянином, особливо на тлі війни та звірств Росії – іміджевий удар, який ще й спотворює сприйняття цієї війни європейцями – Сафонов то систематично викликається до збірної Росії та грає за неї. Ні про яку критику війни, мови, звісно, не йшло.

Перший час ходили чутки, що Забарний ставив умовою трансферу продаж росіянина. Але цього не сталося – він залишився в команді. Згодом гравці почали систематично перетинатися на полі, а у мережі з'являтися відео та фото з їхніми рукостисканнями.

І перед фіналом ситуація така – з одного боку Забарний може стати лише третім українцем, що виграв ЛЧ (до цього були Андрій Шевченко та Андрій Лунін. Про зрадника Анатолія Тимощука забудемо).

З іншого – перемога ПСЖ означатиме і тріумф росіянина. Так, минулого року він вже ставав чемпіоном, але тоді майже не грав (ще б пак, коли у воротах Доннарумма). Проте цього сезону Матвєй виборов місце в основі. І, якщо відверто, реально допоміг вийти у фінал. А тому титул сприйматиметься геть інакше.

Особисто я не знаю, за кого вболіватиму – ще й стиль гри Арсенала відбиває бажання їх підтримувати. А за кого вболіватимете ви?

ПСЖ – продати зірок, щоб вигравати

Дехто може не знати, але ПСЖ став європейським грандом нещодавно, коли в команду зайшли катарські власники. Звісно ж клуб охрестили "грошовим мішком", та й поводив він себе на ринку відповідно.

Рекордний трансфер Неймара, підписання Ібрагімовича, Рамоса, Мессі, Мбаппе – ПСЖ збирав найбільших футбольних зірок світу для однієї мети – виграти Лігу чемпіонів.

Але, як не дивно, зібрати найкращих не означає стати найкращим. Період з Мессі у складі взагалі став найгіршим для команди в Лізі чемпіонів з моменту приходу катарських грошей.

Успіхи ж прийшли одразу, як в ПСЖ позбулися цих гравців. Мбаппе був останнім – у 2024-му він перейшов до Реала, щоб вперше виграти Лігу чемпіонів. Натомість ЛЧ виграв саме ПСЖ.

Не подумайте, зірок у складі вистачає і зараз – ті ж Дезіре Дуе, Усман Дембеле, Маркіньйос, Вітінья – але всі вони працюють на полі. Чого не було за Мессі, Неймара, Мбаппе.

Усман Дембеле

А ще у ПСЖ нарешті з'явився дійсно топовий тренер – мабуть, один з найкращих. Ви знаєте багатьох тренерів, які вигравали требл у двох командах? А Луїс Енріке зміг! Тому команда і домінує, тому і є фаворитом.

Власне, вже 30 травня ПСЖ може стати лише 9 командою в історії, що зуміє захистити титул ЛЧ. А якщо прибрати Реал Зідана, то таке станеться вперше з 1990 року.

Як команда дійшла до фіналу?

В етапі Ліги не зуміло потрапити у вісімку найкращих, через що потрапила у додатковий етап, де мінімально (5:4 за сумою двох матчів) пройшла Монако.

Проте вже в 1/8 зняла скальп з Челсі (8:2), а у чвертьфіналі з Ліверпуля (4:0). Лише Баварія – ще одна яскрава команда – зуміла нав'язати боротьбу у півфіналі, але теж капітулювала (6:5).

Найбільшою зіркою в ЛЧ є Хвіча Кварахцелія – вінгер ПСЖ став першим футболістом в історії, який зробив результативну дію у 7 поспіль матчах плейоф упродовж однієї кампанії. У нього зараз 10 голів та 6 асистів в ЛЧ.

А ще не забувайте про Дембеле (7 голів, 2 асисти), Дуе (5 голів, 4 асисти), Вітінью (6 голів, 1 асист). Зупинити їх буде важко навіть захисту Арсенала.

Бетонна стіна "канонірів"

Тут лише констатуємо – на противагу найсильнішій атаці ПСЖ лондонці протиставлять найкращий захист. Цей статус "каноніри" завоювали у півфіналі, обігравши еталон гри другим номером – Атлетико Мадрид.

В АПЛ Арсенал за весь сезон пропустив лише 27 голів – у другого Манчестер Сіті на 7 більше. У третього за цим показником Брайтона взагалі 46. А другим козирем "канонірів" – в якому вони також найкращі – є кутові.

Загалом гарна комбінація навичок – відбитися в обороні заробити рандомний кутовий та забити – звучить як план, що може спрацювати. Але чи втримає бетонна стіна "канонірів" натиск ПСЖ – ключове питання.

Як Арсенал дійшов до фіналу?

Спершу виграв усі 8 матчів основного етапу (єдині з таким результатом), посівши перше місце. В 1/8 фіналу завдяки перемозі в другому матчі здолали Баєр (3:1 за двоматчеве протистояння).

Чвертьфінал видався напрочуд напруженим – лише один гол на дві команди за дві гри у протистоянні зі Спортингом. Півфінал теж не був багатим на моменти, особливо на тлі феєрії в іншому протистоянні – 2:1 з Атлетико.

Загалом результати показують, як Арсенал від найкращої команди світу на початку сезону опускався все нижче. Сподіваємося, довгоочікуваний трофей АПЛ надихне гравців на найкращу гру сезону.

Орієнтовні склади

Ще один аргумент на користь ПСЖ – втрати Арсенала. Якщо парижани підходять до гри в оптимальному складі, то "каноніри" не зможуть розраховувати на Бена Вайта. Під питанням Чуквунонсо Мадуеке та Юр'єн Тімбер.

Проте варто уточнити, що глибина склад Арсенала дозволяє не відчути втрату гравців.

ПСЖ: Сафонов – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Невес, Вітінья, Руїс, Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Арсенал: Рая – Москера, Саліба, Габріел, Калафіорі, Райс, Субіменді, Сака, Езе, Троссар, Дьокереш.

Статистика протистоянь

В історії ПСЖ лише 7 разів грав проти Арсенала. До 2025 року "каноніри" жодного разу не програвали (2 перемоги та 3 нічиї). Проте у півфіналі попереднього сезону ЛЧ ПСЖ двічі виграв Арсенал та зрівняв статистику.

Де дивитися

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, французький гранд є фаворитом на здобуття трофею. За оцінками GGBET, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,31. Нічия – 3,30, звитяга "канонірів" – 3,38.

На підсумковий тріумф підопічних Луїса Енріке в турнірі (з урахуванням додаткового часу та серії пенальті) приймаються ставки з коефіцієнтом 1,69, а на англійців – 2,23.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 12:45 29 травня та можуть змінюватися.

