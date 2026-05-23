Світоліна та Костюк намагатимуться підтвердити статус фавориток: прев’ю Ролан Гаррос-2026

Тенісна весна разом із таким успішним для українок ґрунтовим сезоном підходять до завершення. Наостанок залишилося найцікавіше: головний турнір на повільному ґрунтовому покритті, Ролан Гаррос.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу бере свій початок із далекого 1891 року, коли був проведений одноденний національний чемпіонат серед чоловіків. Цікаво, що, попри такий статус, першим переможцем турніру став британець на прізвище Бріггс, від імені котрого в історії зберігся лише ініціал Х. Справа в тому, що цей пан був членом французького клубу, відтак, мав право участі у змаганні.

З 1925-го турнір став міжнародним, набув статусу Grand Slam і досі вважається найголовнішим ґрунтовим змаганням року. Поточного сезону буде проведено 125 розіграш трофею.

Матчі проводяться у спорткомплексі з однойменною назвою – Ролан Гаррос. Тенісний центр названо іменем французького авіатора, першого пілота, який здійснив безпосадковий переліт над Середземним морем, героя Першої світової війни. До її закінчення льотчик не дожив усього п'ять тижнів, адже був збитий німцями та загинув.

Дати, очки, призові, деталі змагань

Поточного сезону ігри відбудуться з 24 травня по 7 червня. Фінальний матч жіночого одиночного розряду, про який ми і вестимемо мову, пройде у суботу, 6 червня.

В основній сітці у жінок та чоловіків виступають по 128 спортсменів. Щоб виграти Ролан Гаррос, як і будь-який інший турнір Grand Slam, гравцю потрібно перемогти в семи поспіль поєдинках. Тріумфатор отримає 2000 рейтингових очок.

Загальний призовий фонд Ролан Гаррос-2026 складе рекордні 61,7 млн євро. Це майже на 10% більше, ніж торік. Очікується, що частка гонорарів спортсменів не перевищить 15% доходу організаторів турніру.

Гравці виступали з вимогою збільшити показник мінімум до 22%, проте до них не дослухались. У відповідь тенісисти влаштували акцію протесту, яка полягала в тому, що спортсмени, відібрані для участі у прес-конференції відкриття Ролан Гаррос у п'ятницю, залишать зал уже через 15 хвилин спілкування. Інші учасники турніру можуть відмовлятися від додаткових інтерв'ю з трансляторами змагань.

Видається сумнівним, що більшість уболівальників тенісу взагалі звернуть увагу на подібну акцію.

Розподіл рейтингових очок та призових у жінок

Перше коло: 10 очок / €87 ,000.

Друге коло: 70 очок / €130 ,000.

Третє коло: 130 очок / €187 ,000.

Четверте коло: 240 очок / €285 ,000.

Чвертьфінал: 430 очок / €470 ,000.

Півфінал: 780 очок / €750 ,000.

Фінал: 1300 очок / €1,400 ,000.

Перемога: 2000 очок / €2 ,800,000.

Важливо зазначити, що, на відміну від всіх інших турнірів Grand Slam, на Ролан Гаррос не для визначення влучання м'яча в корт не передбачено використання системи "hawk-eye". Рішення ухвалюватимуться лінійними суддями та арбітром на вишці.

Це виглядало б спробою піти проти прогресу, якби не низка ситуацій під час ґрунтових "тисячників" у Мадриді та Римі. Тенісисти обурювалися рішеннями електронної системи, яка іноді вважала, що м'яч приземлився в корті, коли слід від нього явно знаходився за кілька сантиметрів за лініями майданчика.

Очевидні аути було видно навіть на телекартинці. Однак рішення "hawk-eye" розгляду не підлягали, тож гравцям залишалося хіба розводити руками. У Парижі такого не станеться, проте далеко не факт, що під час розглядів арбітрами на вишці слідів від м'яча на ґрунті незгодних з їхніми рішеннями буде менше.

Тай-брейки у вирішальних сетах на мейджорах граються до десяти очок. Це не нововведення, однак багато хто про нього забуває, іноді навіть самі тенісисти.

Аналіз шансів спортсменок традиційно починаємо з українок.

Наші

У 2026-му в основній сітці Ролан Гаррос виступлять сім українок. Це повторення рекорду кількості наших тенісисток на французькому мейджорі 2007-2008 років. Могло бути вісім, але Катаріна Завацька з потрійного матч-пойнту програла італійці Бронцетті в фіналі кваліфікації.

Катаріна Завацька WTA

Еліна Світоліна і "прокляття Рима"

Перша ракетка України провела блискучий старт сезону. Титул в Окленді, фінал у Дубаї, півфінали Australian Open та Індіан-Веллса повернули Еліну вперше за останні 5 років у десятку найсильніших тенісисток світу.

Здавалося, що після настільки потужного ривка вже не юній спортсменці потрібен буде певний час на відпочинок. Так і сталося, але пауза була нетривалою. За другу половину березня та квітень Світоліна може записати собі в актив лише півфінал у Штутгарті. На "тисячнику" в Мадриді Еліна програла угорці Бондар уже в стартовому матчі.

Проте в кар'єрі найкращої тенісистки України після Мадрида часто приходить Рим. Турнір серії WTA 1000 у столиці Італії Світоліна вигравала у 2017-2018 роках. Римські повільні ґрунтові корти якнайкраще підходили тоді для захисної моделі гри одеситки. Зараз Еліна є вже не настільки швидкою на ногах, тому більше грає в атаку.

І це спрацювало якнайкраще.

Світоліна в Римі здобула шість послідовних перемог, останні три з яких – над другою, третьою та четвертою ракетками світу. Казахстанку Рибакіну і польку Швьонтек наша тенісистка зуміла затягнути в довгі розіграші, з яких їм так і не вдалося вибратись, а американку Гофф здолала у своєрідних тенісних шахах завдяки грамотним змінам тактики протягом зустрічі.

Еліна Світоліна Getty images

Після настільки яскравого виступу Еліна одразу стала однією з фавориток Ролан Гаррос. Не варто забувати про знамените "прокляття Рима", згідно з яким переможець турніру в столиці Італії не стає тріумфатором у головному місті Франції. Дійсно, після важких римських звитяг важко за тиждень відновитися до рівня, який дозволить підкорити Париж. Все ж, Еліна на великому підйомі, а досвід має стати їй у пригоді.

Із жеребкуванням Світоліній не дуже пощастило. Вже у першому колі їй доведеться зустрітися з угоркою Анною Бондар, із якою одеситці грала чотири рази за останній рік, причому три з цих поєдинків прийшлися на турніри Grand Slam.

Бондар була сильнішою у двох із них, у тому числі, місяць тому в Мадриді. На значно повільнішому римському ґрунті, за ідеєю, Еліні має бути простіше, та все ж суперниця неприємна.

До четвертого кола та ймовірної Белінди Бенчич суперниці цілком прийнятні, їх можна та потрібно обігравати. А у чвертьфіналі дуже вірогідна ще одна зустріч з Ігою Швьонтек. Що не менш неприємно, у цю ж частину сітки потрапила ще й Марта Костюк – тіньова фаворитка турніру. Хто з цієї компанії добереться до півфіналу, де очікується Рибакіна, передбачити важко.

Захищати Світоліній доведеться 430 рейтингових очок за минулорічний чвертьфінал.

Костюк рветься до еліти

Марта свої амбіції на поточний сезон заявила ще на початку січня у Брібсені, коли обіграла трьох представниць топ-10 рейтингу й у фіналі поступилася лише першій ракетці світу Сабалєнці. Прикра травма на Australian Open загальмувала прогрес киянки, зате коли вдалося повноцінно відновитися, стався справжній прорив.

Костюк за останні півтора місяці здобула 12 перемог поспіль. Почала з матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти Польщі, розправившись там із Магдою Лінетт. Далі були 5 успішних поєдинків на турнірі WTA 250 у Руані та ще 6 – на "тисячнику" в Мадриді. Після цього до Рима тенісистка не поїхала, потрібен був відпочинок.

Марта Костюк Denys Didkivskyi

На двох змаганнях Марта здобула два титули, тоді як за всю попередню кар'єру – один. У підсумку, Костюк піднялася на найвище для себе 15 місце світового рейтингу та є єдиною тенісисткою з учасниць Ролан Гаррос, яка ще не програвала у поточному сезоні на ґрунті.

Зрозуміло, що після таких успіхів 23-річна спортсменка вважається як мінімум "темною конячкою" Ролан Гаррос, що має чималі шанси здивувати.

Зробити Марті це буде непросто. З жеребом їй відверто не пощастило, хоча не забуваємо, що 15 номер посіву апріорі означає зустріч із кимось із фавориток уже в четвертому колі.

Стартуватиме Костюк матчем проти росіянки Оксани Селехметьєвої, яка буквально перед початком паризького мейджору змінила громадянство на іспанське. Далі – переможниця матчу між американкою Волинець та француженкою Бюрель. Для входження в турнір суперниці хороші.

У третьому колі, скоріш за все, доведеться зустрітися з неприємною канадійкою Фернандес. А ось далі – уже Швьонтек. Правда, можливий один цікавий варіант, про який ми поговоримо при оцінці шансів на титул самої Іги. Якщо ж матч із полькою таки станеться, то він стане лакмусовим папірцем ступеню готовності Костюк до Ролан Гаррос.

Хорошою новиною для Марти є те, що минулого сезону вона в Парижі програла у першому колі, тож захищати жодних очок їй не потрібно.

Шанси наших ґрунтових спеціалісток

Тут мова піде про Ангеліну Калініну та Олександру Олійникову.

Перша з них після довгого відновлення від травми, через яку пропустила другу половину минулого сезону, набирає свою звичну форму. У березні Калініна стала чемпіонкою двох турнірів серії WTA 125 в Анталії.

А на тижні безпосередньо перед Ролан Гаррос Ангеліна вийшла у фінал "двістіп'ятдесятки" у марокканському Рабаті. На момент публікації цього матеріалу новокаховчанка ще не зіграла фінал проти хорватки Петри Марчінко.

Ангеліна Калініна WTA

Зрозуміло, після складного тижня в Рабаті складно очікувати подвигів від Калініної в Парижі. При цьому їй дісталася дуже непогана як для несіяної тенісистки сітка.

Стартова суперниця, місцева спортсменка Діан Паррі, є цілком прохідною. Можна обігравати і наступну опонентку, хоч китаянку Чжан Шуай, хоч американку Лі. У третьому колі вірогідна зустріч із шостою ракеткою світу Амандою Анісімовою, однак та через травму зап'ястя пропустила турніри в Мадриді та Римі й може бути далекою від найкращих кондицій.

Шанси Ангеліни пройти далеко непогані, тут багато буде залежати від її фізичного стану. Минулого сезону в Парижі вона дійшла до другого кола.

Швидке входження в кінці минулого сезону Олександри Олійникової до топ-100 ставить перед нею складні завдання. Поки поточного сезону киянка відзначилася півфіналом турніру WTA 250 у Клуж-Напоці на харді та ґрунтовим фіналом "125-ки" в Анталії, програним якраз Калініній.

Заважає Олександрі продемонструвати найкращі результати конфлікт із WTA через активну громадянську позицію тенісистки щодо війни, розв'язаною Росією в Україні. Організація про неприємні речі чути не бажає й здійснює тиск на спортсменку, намагаючись змусити її замовкнути.

Все ж останній місяць Олійникова провела непогано, дійшовши до третього кола в Римі та до другого раунді з кваліфікації – у Страсбурзі. В останньому випадку, на жаль, через невелике пошкодження стегна довелося знятися, але батько та менеджер тенісистки, військовий ЗСУ Денис Олійников запевнив, що серйозної проблеми немає.

Дебютний у кар'єрі матч на Ролан Гаррос Олександра проведе, як на зло, проти росіянки Пріданкіної. І далі – Джессіка Пегула. Цікаво подивитись, чи зуміє наша тенісистка своїм типово ґрунтовим тенісом вивести з рівноваги п'яту ракетку світу, яка це покриття не особливо полюбляє.

Ястремська, Стародубцева, Снігур

З цієї трійці найкраще виглядає на ґрунті Юлія Стародубцева. На початку квітня на турнірі WTA 500 у Чарльстоні каховчанка дійшла до фіналу. Проблема для Юлії полягає в невблаганному жеребі. Якщо чергову для наших тенісисток росіянку в першому колі – Блінкову – Стародубцева цілком здатна обіграти, то далі чекатиме друга ракетка світу Рибакіна.

Розуміємо без коментарів кількість шансів здолати одну з головних фавориток турніру. А захищати в Парижі Юлії потрібно 130 очок за минулорічний третій раунд.

Юлія Стародубцева btu.org.ua

Даяна Ястремська до минулого тижня жодного разу не вигравала в сезоні хоча б двох матчів поспіль. Але, як ми знаємо, на кількох турнірах на рік її прориває й одеситка показує хороші результати. На челенджері в Пармі Даяна стала чемпіонкою, здобувши 5 перемог поспіль, в тому числі над іспанкою Бузас Манейро та чешкою Крейчиковою, яка повертається на корт після чергової травми.

Титул Ястремської вселяє певний оптимізм. На відміну від жереба. Адже 13 сіяна Жасмін Паоліні є спеціалісткою саме по ґрунту. Так, вона цього року досі не знайшла хорошої форми, однак у матчі проти Даяни все одно буде очевидною фавориткою.

Далі цього матчу заглядати сенсу немає, лише нагадаємо, що Ястремська торік дійшла до третього кола Ролан Гаррос.

Дар'я Снігур завдяки співробітництву з новим тренером, поляком Давидом Цельтом, поточного року зуміла у 24 роки нарешті пробитися в топ-100. Всім відома взаємна нелюбов Дар'ї до ґрунту, проте у Мадриді їй вдалося пройти кваліфікації та в першому колі основи здолати австралійку Касаткіну.

На Ролан Гаррос Дар'я шість разів поспіль не могла подолати кваліфікацію й ось нарешті потрапила до основної сітки напряму. Правда, за рахунок чого киянка зможе дати бій 21 ракетці світу Кларі Таусон з Данії, сказати важко. Хіба тільки погана фізична форма через нещодавнє пошкодження данки стане у пригоді.

Головні фаворитки Ролан Гаррос

Останні півтора року Аріна Сабалєнка є головною фавориткою будь-якого турніру на всіх покриттях. Як тільки білоруска додала до своєї фізичної сили трохи спокою на корті, боротися з нею стало вкрай складним завданням. Після поразки в фіналі Australian Open-2026 і місяця відпочинку Сабалєнка взяла "сонячний дубль" в Індіан-Веллсі та Маямі.

А ось на ґрунті в неї поки не складається. В Мадриді та Римі білоруска не дійшла навіть до півфіналів, і все одно залишається першою претенденткою на титул у Парижі.

По сітці не дуже видно, хто може зупинити Сабалєнку до півфіналу, де вірогідним є повторення минулорічного фіналу з Коко Гофф. Тоді американка виявилася сильнішою, ми не відмовимось від того ж підсумку й зараз.

Ігу Швьонтек вносять до переліку фавориток частково через звання "Королеви грунту" кількарічної давнини, частково через якісний теніс, продемонстрований в Римі. Адже до турніру у Вічному місті полька від початку сезону не заходила далі чвертьфіналу на жодному змаганні.

У Римі Швьонтек згадала минулі звитяги й тільки Еліна Світоліна у півфіналі її зупинила. Українка вже двічі від початку року обігравала Ігу, і, цілком можливо, матиме шанс це зробити втретє.

Однак до Еліни Швьонтек ще потрібно дістатись. У третьому колі Альона Остапенко, чемпіонка Ролан Гаррос-2017, яка має в очних зустрічах неймовірну статистику проти польки – 6:0, намагатиметься продовжити приємну для себе серію. Ми ж будемо сподіватися, що зупинити Ігу зможе Марта Костюк у четвертому раунді.

Захистити свій минулорічний титул для Коко Гофф буде дуже непросто. Забагато сил молода четверта ракетка світу віддала в Римі у матчах із не найбільш складними суперницями. Втім, жереб для неї випав непоганий, ледь не найсильнішою суперницею до можливого півфіналу з Сабалєнкою виглядає новоявлена австрійка Анастасія Потапова.

Коко Гофф Getty images

Тут варто пам'ятати, що Коко може програти буквально сама собі ледь не в кожній зустрічі. Однак і перемогти здатна абсолютно будь-кого.

Друга ракетка світу Єлена Рибакіна проводить дуже сильний сезон. Титул Australian Open із перемогою над Сабалєнкою в фіналі, поразки лише від тієї ж суперниці в Індіан-Веллсі та Маямі, трофей у Штутгарті – результати виглядають дуже солідно. Впевнено Рибакіна йшла до фіналу й у Римі, та не дійшла завдяки Світоліній.

Сітка в казахстанської москвички є достатньо цікавою. На жаль, навряд Юлія Стародубцева в другому колі її зупинить. У третьому раунді можлива зустріч із відкриттям Мадрида – Гейлі Баптист, а в четвертому може здивувати 36-річна Сорана Кирстя, яка у свій останній рік кар'єри раптом почала видавати топові результати. Обидві перелічені тенісистки за останній місяць перемагали Сабалєнку.

У півфіналі Рибакіна виходить на сильнішого в компанії Костюк/Світоліна/Швьонтек.

Прогноз букмекерів

Найбільше шансів на титул у Парижі, за версією контор, має не Аріна Сабалєнка, а Іга Швьонтек. На успіх польки можна поставити з коефіцієнтом 3.75. Одразу за нею йде білоруска – 4.00. Вони з відривом випереджають Гофф (9.00), Мірру Андрєєву (10.00) та Рибакіну (10.00).

Ще двома фаворитками вважаються українки. Титул Ролан Гаррос Еліни Світоліної збільшить вашу ставку в 18 разів, а Марти Костюк – у 30. Вперше в історії одразу дві українки входять до топ-10 головних претенденток на Слем. Приємний факт.

Де дивитися Ролан Гаррос-2026

Офіційним транслятором французького мейджору в Європі є канал Eurosport. В Україні трансляція турніру буде доступна також на медіасервісі MEGOGO.

Матчі з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Якщо поєдинок за участю української спортсменки не потрапить до лінійного розкладу Eurosport, MEGOGO забезпечить його показ на власній платформі.

Крім того, трансляції кожного матчу будуть доступні англійською мовою на HBO Max зі спортивним додатком, доступним через MEGOGO.