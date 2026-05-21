Семеро українок дізналися перших суперниць на Ролан Гаррос-2026

Сім українських тенісисток потрапили до основної сітки головного ґрунтового турніру сезону – Ролан Гаррос, який з 24 травня по 7 червня відбудеться у Парижі.

21 травня відбулося жеребкування змагань.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посіяна під 7 номером. На старті змагань одеситка зустрінеться з угоркою Анною Бондар (58).

Марта Костюк отримала 15 номер посіву й у першому колі зіграє проти "нейтральної" Оксани Селехметьєвої (89).

Інші українки не входять до числа 32 найкращих у поточному рейтингу WTA, тому залишилися несіяними.

Даяна Ястремська (45) стартуватиме матчем з італійкою Жасмін Паоліні (13).

Юлія Стародубцева (54) побореться з росіянкою Анною Блінковою (99).

Першою суперницею дебютантки турніру Олександри Олійникової (66) стане одна з переможниць кваліфікації.

Ангеліна Калініна (84) у першому раунді зіграє проти француженки Діан Паррі (94).

Дар'я Снігур (95) вперше потрапила до основної сітки Ролан Гаррос і спробує перемогти данську тенісистку Клару Таусон (21).

Нагадаємо, що у фінал кваліфікації паризького мейджору вийшла Катаріна Завацька (268). Поєдинок за вихід в основу турніру вона проведе проти італійки Лучії Бронцетті (173) 22 травня.