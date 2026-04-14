Рекордна кількість українських тенісисток зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2026

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2026, 18:38
Еліна Світоліна
ФТУ

Семеро українських тенісисток потрапили до заявочного списку основної сітки Ролан Гаррос-2026.

Українки в заявці Ролан Гаррос

  • Еліна Світоліна (7)
  • Марта Костюк (28)
  • Даяна Ястремська (49)
  • Юлія Стародубцева (53)
  • Олександра Олійникова (70)
  • Дар'я Снігур (101)
  • Ангеліна Калініна (107)

Зазначимо, що Калініна потрапила до основи за так званим "замороженим" рейтингом, який дозволяє тенісистам зберегти позицію після довгих пауз у грі, зазвичай спричинених травмами. 

Семеро українок в основі Ролан Гаррос є повторенням рекорду представництва наших тенісисток на французькому мейджорі 2007-2008 років.

Відкритий чемпіонат Франції поточного сезону відбудеться з 24 травня по 7 червня.

Нагадаємо, що Марта Костюк успішно стартувала на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані.

