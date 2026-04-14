Рекордна кількість українських тенісисток зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2026
Семеро українських тенісисток потрапили до заявочного списку основної сітки Ролан Гаррос-2026.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Українки в заявці Ролан Гаррос
- Еліна Світоліна (7)
- Марта Костюк (28)
- Даяна Ястремська (49)
- Юлія Стародубцева (53)
- Олександра Олійникова (70)
- Дар'я Снігур (101)
- Ангеліна Калініна (107)
Зазначимо, що Калініна потрапила до основи за так званим "замороженим" рейтингом, який дозволяє тенісистам зберегти позицію після довгих пауз у грі, зазвичай спричинених травмами.
Семеро українок в основі Ролан Гаррос є повторенням рекорду представництва наших тенісисток на французькому мейджорі 2007-2008 років.
Відкритий чемпіонат Франції поточного сезону відбудеться з 24 травня по 7 червня.
