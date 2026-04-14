Рекордна кількість українських тенісисток зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2026

Семеро українських тенісисток потрапили до заявочного списку основної сітки Ролан Гаррос-2026.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Українки в заявці Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (7)

Марта Костюк (28)

Даяна Ястремська (49)

Юлія Стародубцева (53)

Олександра Олійникова (70)

Дар'я Снігур (101)

Ангеліна Калініна (107)

Зазначимо, що Калініна потрапила до основи за так званим "замороженим" рейтингом, який дозволяє тенісистам зберегти позицію після довгих пауз у грі, зазвичай спричинених травмами.

Семеро українок в основі Ролан Гаррос є повторенням рекорду представництва наших тенісисток на французькому мейджорі 2007-2008 років.

Відкритий чемпіонат Франції поточного сезону відбудеться з 24 травня по 7 червня.

