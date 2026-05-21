Провідні тенісисти світу планують незвичну акцію протесту під час Ролан Гаррос-2026

Найкращі тенісисти світу планують провести акцію протесту через несправедливий, на їхню думку, розподіл доходу від турніру. Гравці збираються обмежити своє спілкування зі ЗМІ під час змагань у Парижі.

Про це повідомляє The Guardian.

Гравці, відібрані для участі у прес-конференції відкриття Ролан Гаррос у п'ятницю, залишать зал уже через 15 хвилин спілкування, символізуючи той факт, що турніри Grand Slam виділяють у середньому 15% своїх доходів на призовий фонд. Інші учасники змагань можуть відмовлятися від додаткових інтерв'ю з головними партнерами з медіаправ турніру, TNT Sports та Eurosport.

Джерело, близьке до гравців, повідомило, що після того, як цього місяця організатори Відкритого чемпіонату Франції підтвердили розмір призового фонду в розмірі 61,7 млн ​​євро, розмови в роздягальні призвели до того, що вони назвали "стратегією роботи за правилами" в Парижі, в рамках якої їхня позакортова діяльність буде зведена до мінімуму.

За наявною інформацією, гравці вивчили правила турніру та дійшли висновку, що на них не накладатимуться штрафи, якщо вони виконуватимуть свої договірні зобов'язання щодо проведення короткого експрес-інтерв'ю з правовласниками після кожного матчу.

Раніше повідомлялося, що нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка пригрозила бойкотом Ролан Гаррос.