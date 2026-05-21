Костюк влаштувала шикарну фотосесію у Парижі: українка повторила культові картини в музеї д’Орсе

Марта Костюк уже прибула до Франції, де готуватиметься до головного ґрунтового турніру сезону – Ролан Гаррос.

Українська тенісистка вже встигла провести перше тренування на кортах Парижа, але найбільше уваги фанатів привернув її яскравий культурний "рейд" містом.

Костюк відвідала знаменитий музей д'Орсе, де вирішила креативно підійти до огляду експозицій.

Українка повторила пози одразу з двох культових картин – "Блондинка з оголеними грудьми" Едуарда Мане та "Портрет доктора Гаше" Вінсента ван Гога.

Фото миттєво розлетілися соцмережами, а фанати назвали кадри "чистою естетикою" та "пожежею".

Нагадаємо, Костюк здобула титул на престижному турнірі WTA 1000 в Мадриді, після чого знялася з наступного змагання аналогічної категорії в Римі.