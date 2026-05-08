Олійникова – про факти тиску з боку WTA: Я вже заплатила штраф, був навіть варіант дискваліфікації

Українська тенісистка Олександра Олійникова у відвертому інтерв'ю відомому журналісту Бену Ротенбергу розповіла про конкретні факти тиску на ней з боку WTA.

Слова Олійникової наведені на сайті Ротенберга.

"Я два місяці спілкувалася з представниками WTA, щоб з'ясувати правила. Тому що в них є правило, що не можна говорити речі, які можуть зашкодити іншим гравцям, але річ у тому, що я в першу чергу говорю факти.

Давайте говорити прямо: я лише озвучую факт, що вони це зробили – я не змушувала їх це робити. З боку WTA також повністю ігнорується контекст того, що я говорю про факти та наслідки їхніх вчинків, адже це безпосередньо впливає на моє життя. Бо ця пропаганда має на меті "промити мізки" людям у Росії, щоб вони йшли вбивати українців. Я – українка, яка живе в Україні, і це безпосередньо впливає на мене. Насправді саме я є постраждалою стороною в цій ситуації.

Я просила їх це прояснити. Також я просила захистити мене, тому що після всіх цих ситуацій почуваюся небезпечно в Турі, але я просто не отримую відповідей на свої запитання. Натомість отримую тиск із їхнього боку – саме це відбувалося останні два місяці", – пояснила тенісистка.