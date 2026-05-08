Олійникова – про факти тиску з боку WTA: Я вже заплатила штраф, був навіть варіант дискваліфікації
Українська тенісистка Олександра Олійникова у відвертому інтерв'ю відомому журналісту Бену Ротенбергу розповіла про конкретні факти тиску на ней з боку WTA.
Слова Олійникової наведені на сайті Ротенберга.
"Я два місяці спілкувалася з представниками WTA, щоб з'ясувати правила. Тому що в них є правило, що не можна говорити речі, які можуть зашкодити іншим гравцям, але річ у тому, що я в першу чергу говорю факти.
Давайте говорити прямо: я лише озвучую факт, що вони це зробили – я не змушувала їх це робити. З боку WTA також повністю ігнорується контекст того, що я говорю про факти та наслідки їхніх вчинків, адже це безпосередньо впливає на моє життя. Бо ця пропаганда має на меті "промити мізки" людям у Росії, щоб вони йшли вбивати українців. Я – українка, яка живе в Україні, і це безпосередньо впливає на мене. Насправді саме я є постраждалою стороною в цій ситуації.
Я просила їх це прояснити. Також я просила захистити мене, тому що після всіх цих ситуацій почуваюся небезпечно в Турі, але я просто не отримую відповідей на свої запитання. Натомість отримую тиск із їхнього боку – саме це відбувалося останні два місяці", – пояснила тенісистка.
Олійникова вже отримала штраф від WTA, при цьому спортсменці навіть погрожували дискваліфікацією.
"Я вже отримала штраф. Його вирахували з моїх призових у Чарльстоні, приблизно місяць тому. Сума була значно меншою, ніж та, якою вони намагалися мене налякати. Вони лякали мене тисячами доларів – сумами, які я б просто не змогла заплатити, але в підсумку штраф виявився набагато меншим. Думаю, це теж була частина спроб мене залякати. Зараз я навіть не впевнена, чи маю право про це говорити, але це сталося.
У підсумку штраф був значно менший, але тепер я розумію, що це була маніпуляція – лякати мене такими величезними сумами. Також був варіант дискваліфікації.
Але знаєте, що я думаю зараз: якщо мене дискваліфікують за те, що я говорю правду, це, звичайно, буде сумно, але для мене це було б більш прийнятно, ніж намагатися загнати себе в рамки стандартів, які я вважаю несправедливими й такими, що не мають нічого спільного ні зі спортом, ні зі спортивними принципами, а лише з системою заробляння грошей".
Нагадаємо, раніше Олійникова повідомляла про тиск на себе з боку WTA та звинувачувала організацію у підтримці прихилиьників російського диктатора Путіна.