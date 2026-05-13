Світоліна з яскравим камбеком обіграла Рибакіну і вийшла в півфінал турніру в Римі

Еліна Світоліна (10) вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 у Римі, обігравши у чвертьфінальному матчі другу ракетку світу з Казахстану Єлену Рибакіну.

Гра тривала 2 години 24 хвилини і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 6:4.

Перед матчем Світоліна була лідеркою турніру в Римі за кількістю відіграних брейк-пойнтів на власній подачі (24). І в першій партії звітного поєдинку їй постійно доводилося демонструвати це вміння. Подача українки "зависала" в кожному геймі без винятків.

Двічі з чотирьох таких випадків Еліні вдалося врятуватися. Однак це особливо не радувало, адже на подачах Рибакіної боротьби не було, незважаючи на лише 38% влучання першим м'ячем у представниці Казахстану. Тож підсумком стартового сету стали закономірні 2:6.

А у другій партії ситуація змінилася. Світоліна стала значно менше помилятися та почала ставити перед суперницею складніші завдання. Як наслідок, важка боротьба розпочалася й на подачах Рибакіної. Одну з них вона все ж не втримала, а Еліна відіграла усі 8 брейк-пойнтів у своїх геймах та забрала сет із рахунком 6:4.

Українка продовжувала вести гру й у третій партії. Рибакіна, яка славиться потужними подачами, довго не могла взяти хоч один власний гейм. Світоліна повела 3:0, 4:1, раз по раз зриваючи оплески глядачів блискучими ударами по лінії справа та зліва.

Заробленої переваги вистачило для того, щоб комфортно подати на матч і вийти в півфінал одного з найулюбленіших турнірів тенісистки – 6:4.

За поєдинок Світоліна 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки з 13 спроб. Її суперниця виконала 7 ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 4 брейки з 20 (!) можливостей.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: €7,228,080

Чвертьфінал, 13 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися ввосьме, українка здобула четверту перемогу. У півфіналі 14 травня Світоліна зустрінеться з Ігою Швьонтек (3, Польща).

Одеситка вигравала турнір у Римі в 2017-2018 роках. Майбутній півфінал стане для неї 15-м на турнірах WTA 1000 та третім у столиці Італії.

З наступного тижня Еліна підніметься щонайменше на 8 сходинку світового рейтингу.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25). В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94).