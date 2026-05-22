Костюк – про акцію протесту тенісистів на Ролан Гаррос: Вирішила цього не дотримуватися
Друга ракетка України Марта Костюк на пресконференції перед стартом Ролан Гаррос поділилася очікуваннями від турніру та прокоментувала акцію протесту тенісистів проти недостатнього рівня призових.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
"Я сиджу зараз на тому самому місці, де сиділа минулого року, коли програла в першому колі. Чесно кажучи, я намагаюся про це не думати. У тенісі все змінюється дуже швидко, всі постійно рухаються далі. Я завершила фінал у Мадриді, а в Римі вже почалася кваліфікація. Звісно, усе це залишається всередині мене й завжди буде частиною мене. Але я з нетерпінням чекаю майбутнього і дуже рада знову бути на цьому турнірі", – сказала Костюк.
Марта не збирається обмежувати своє спілкування зі ЗМІ та підтримувати провідних тенісистів у їхній акції протесту.
"Мені сказали про це, але я просто вирішила цього не дотримуватися, і все. Я знаю про дискусії, які зараз тривають, і повністю поважаю гравців, які порушують ці питання та борються за майбутнє тенісу. Думаю, це дуже важливо. Я ніколи не брала участі в цих обговореннях. Я знаю про них, але мене там ніколи не було.
Теніс – це дуже унікальний і складний спорт, який важко порівнювати з командними видами спорту, тому що тут неймовірно багато різних сторін і зацікавлених учасників. Але продовжувати цю розмову – надзвичайно важливо. Я ж цього тижня виконуватиму свої обов'язки. Я рада бути тут, і все".
Нагадаємо, що Марта Костюк та шість інших українських тенісисток отримали стартових суперниць на Ролан Гаррос-2026.