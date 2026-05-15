Світоліна здолала третю ракетку світу і вийшла у фінал престижного турніру в Римі

Еліна Світоліна (10) вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 у Римі, обігравши у півфінальному матчі третю ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек.

Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.

Перший сет спортсменки витратили на те, щоб пристосуватись до вечірніх умов на корті. Вистачало дивних відскоків м'яча, до того ж, у Світоліної не йшла перша подача (49%), а Швьонтек припускалася величезної кількості невимушених помилок (24).

Еліна двічі виходила вперед з брейком і тут же втрачала перевагу. Однак за рахунку 5:4 їй вдалося взяти вирішальну подачу Іги, а з нею й партію.

Швьонтек після цього взяла паузу, пішла в підтрибунне приміщення й це допомогло їй прийти до тями. Другу партію вона провела без зривів, змусивши нагадати, чому свого часу отримала прізвисько "Королева грунту". Українка, на жаль, підтримати такий рівень тенісу не зуміла й поступилася – 2:6.

Зате у вирішальному сеті прокинувся знаменитий бойовий дух Еліни. Десь навіть змушуючи себе грати гостро, Світоліна збила атакувальний порив польки, і та знов почала помилятися. Рахунок почав рости на користь українки – 3:0, 4:1, 5:2, і досвідчена тенісистка суперницю вже не відпустила.

Світоліна повернулася в фінал у Римі через 8 років після свого останнього титулу тут.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: €7,228,080

Півфінал, 14 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) 6:4, 2:6, 6:2

Суперниці зустрічалися всьоме, українка здобула третю перемогу. У фіналі 16 травня Світоліна зустрінеться з Коко Гофф (4, США).

Одеситка вигравала турнір у Римі в 2017-2018 роках. Майбутній фінал стане для неї сьомим на турнірах WTA 1000 та третім у столиці Італії.

Світоліна перемогла в усіх 22 матчах сезону, в яких вигравала перший сет.

З наступного тижня Еліна підніметься щонайменше на 8 сходинку світового рейтингу. Якщо українці вдасться здобути титул, то вона стане 7 ракеткою світу.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25). В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94), а у чвертьфіналі здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану.