Чемпіон Теніс

Батько тенісистки Олійникової – про пошкодження доньки: Саша вирішила не ризикувати, все в порядку

Станіслав Матусевич, Діана Звягінцева — 20 травня 2026, 14:15
Після пошкодження, яке призвело до зняття Олександри Олійникової в матчі другого кола турніру серії WTA 500 у Страсбурзі проти Марі Боузкової, "Чемпіон" терміново зв'язався з батьком та менеджером тенісистки Денисом Олійниковим. Він прокоментував ситуацію: серйозної травми Олександра не отримала.

"Все в порядку. Невеличке пошкодження в матчі з Еалою. Отримала терапію, але на початку сьогоднішнього матчу воно знову дало про себе знати, тож Саша вирішила не ризикувати. Все буде добре", – сказав Олійников.

Зазначимо, що у стартовому матчі турніру у Страсбурзі проти представниці Філіппін Александри Еали Олійникова пошкодила праве стегно, однак зуміла довести зустріч до перемоги.

Наступним турніром для Олександри стане паризький Ролан Гаррос, який відбудеться з 24 травня по 7 червня.

