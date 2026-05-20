Батько тенісистки Олійникової – про пошкодження доньки: Саша вирішила не ризикувати, все в порядку

Після пошкодження, яке призвело до зняття Олександри Олійникової в матчі другого кола турніру серії WTA 500 у Страсбурзі проти Марі Боузкової, "Чемпіон" терміново зв'язався з батьком та менеджером тенісистки Денисом Олійниковим. Він прокоментував ситуацію: серйозної травми Олександра не отримала.

"Все в порядку. Невеличке пошкодження в матчі з Еалою. Отримала терапію, але на початку сьогоднішнього матчу воно знову дало про себе знати, тож Саша вирішила не ризикувати. Все буде добре", – сказав Олійников.

Зазначимо, що у стартовому матчі турніру у Страсбурзі проти представниці Філіппін Александри Еали Олійникова пошкодила праве стегно, однак зуміла довести зустріч до перемоги.

Наступним турніром для Олександри стане паризький Ролан Гаррос, який відбудеться з 24 травня по 7 червня.