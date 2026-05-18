Снігур: Мій новий тренер – чудовий психолог, він трохи змінив моє мислення

Українська дебютантка топ-100 – про зіркового тренера, дебют в основі Ролан Гаррос та складні стосунки з ґрунтом

Останні успіхи української тенісистки Дар'ї Снігур, яка нещодавно дебютувала у першій сотні світового рейтингу, тісно пов'язані зі змінами у тренерському штабі.

24-річна киянка в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповіла про співпрацю із зірковим коучем Давидом Цельтом.

– Дашо, отже ми можемо відкрити карти й зафіксувати, що твоїм наставником наразі є один із найвідоміших тренерів останніх років і капітан жіночої збірної Польщі Давид Цельт?

– Саме так. Чому я одразу не стала афішувати зміни? По-перше, це не в моїх правилах. Я, як і раніше, комфортніше почуваюся без публічної уваги з боку медіа. По-друге, наша співпраця припинялася на кілька місяців.

– Давай розставимо все по поличках. З якого часу йде відлік вашого першого контакту?

– З кінця 2024 року. Саме Давид готував мене до AO-2025, де я пройшла в основу, вигравши кваліфікацію. Проте потім я на кілька місяців повернулася до Києва. Ще одна спроба залишитися і готуватися вдома знову була перекреслена постійними обстрілами. Я вимушена була повністю переїхати до Варшави, і десь із кінця квітня ми почали працювати з Давидом уже без жодних перерв.

– Омріяний дебют у топ-100 і ґрунтові дива цього сезону – як розподілити заслуги між тобою і Давидом Цельтом?

– Очевидно, що саме завдяки Давиду я потрапила у топ-100. Мені з ним пощастило, адже він прекрасний психолог. У нас усе працює в режимі діалогу й обговорення. Жодного тиску. Щодо ґрунтового відрізку, то раніше я почувалася на землі абсолютно не у своїй тарілці, а з Давидом маю десь плюс 30% якості на покритті, яке я чекаю, коли зможу якнайшвидше змінити. Мою нелюбов до ґрунту, здається, ніщо не змінить.

– Навіть топовий тренер?

– Він уже змінив багато, адже я краще й швидше пристосовуюся до повільного покриття. І головне – він трохи змінив моє мислення.

– Отже, на цьогорічному Ролан Гаррос можна чекати такого ж рівня, як у Мадриді, де ти здобула першу перемогу в основі WTA 1000?

– Подивимося, адже зараз я потрапила напряму в основу РГ, де, до речі, зіграю вперше. І це багато чого змінює. Я ніколи б у житті не пройшла кваліфікацію у Парижі. Шість разів пробувала. Сьома спроба нічого б не змінила.

– Наскільки добре ти знайома з Агнешкою Радванською – фіналісткою Вімблдона-2012 та дружиною Давида Цельта?

– Щойно з нею тренувалися разом. Познайомилися ми ще перед US Open-2025, проте перетинаємося не так часто. Вона багато працює з Магдою Лінетт і нерідко супроводжує її в Турі.

– Попри майже півтора року з новим тренером, я ніколи не бачив його на турнірах. Чи планує він супроводжувати тебе в Турі?

– Дійсно, він був особисто присутній тільки на турнірі WTA 125 у Варшаві. Проте пояснення дуже просте: у Давида багато роботи безпосередньо в Польщі, і він залишається з маленьким сином, тоді як Агнешка супроводжує Лінетт. Сім'я – важливіша. Я з розумінням ставлюся до цього і поділяю такий пріоритет. Проте, відповідаючи на запитання, на цьому Ролан Гаррос Давид Цельт буде в моєму боксі разом із татом.