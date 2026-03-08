Калініна тріумфувала на турнірі WTA в Анталії, перемігши в українському фіналі

Ангеліна Калініна (189) стала переможницею турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії, обігравши у вирішальному матчі іншу українку, першу сіяну Олександру Олійникову (73).

Гра тривала 2 годину 46 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 6:2.

На повільному грунтовому корті ініціатива постійно переходила від однієї тенісистки до іншої. Все ж сильнішою виявилася більш досвідчена Калініна.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Олійникова виконала 2 ейси, 6 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки з 18 (!) можливостей.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Фінал, 8 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Олександра Олійникова (Україна) 6:3, 3:6, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. Калініна здобула свій третій титул у чотирьох фіналах турнірів категорії WTA 125. З наступного тижня Ангеліна підніметься в топ-150 світового рейтингу.

Цікаво, що Олійникова теж має три перемоги в чотирьох вирішальних матчах змагань такого рівня. У понеділок Олександра встановить особистий рекорд у жіночій табелі про ранги, гарантовано піднявшись у топ-70.

Нагадаємо, що минулого тижня Ангеліна Калініна поступилася в фіналі японці Моюці Учідзімі на аналогічному турнірі в тій же локації. Олійникова тоді зупинилася у другому колі.