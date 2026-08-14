Півфінал Світоліної, реванші та титул Швьонтек: підсумки турніру WTA 1000 в Торонто

У канадському Торонто завершився перший з двох північноамериканських хардових турнірів серії WTA 1000, які більшістю тенісисток розглядаються етапами підготовки до US Open – мейджору, що стартує у Нью-Йорку 30 серпня.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продемонструвала, що на майбутньому турнірі Grand Slam її варто розглядати як претендентку на серйозні досягнення. Непогано виглядала і Марта Костюк, зрештою, обидві наші найкращі тенісистки поступилися одній суперниці.

Про найважливіше – по порядку.

Наші

На турнірі в Торонто виступили п'ятеро українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. За рейтингом до основної сітки потрапляли ще Дар'я Снігур та Даяна Ястремська, однак перша взяла невелику паузу після виходу в перший у кар'єрі фінал WTA у Празі, а друга продовжувала відновлення від травми плеча.

Півфінал Світоліної

Після яскравих перших п'яти місяців сезону, які увінчав третій тріумф на "тисячнику" в Римі, Еліна взяла певну паузу. Програла у першому колі Вімблдона, у Вашингтоні здобула лише одну перемогу.

Турнір у Торонто, де Світоліна здобувала титул у далекому 2017-му, показав, що лідерка українського тенісу набирає форму перед останнім мейджором у сезоні. Хоч її шлях у Канаді міг завершитися у першому ж матчі.

Еліна, як і всі сіяні тенісистки, стартувала з другого кола. Іспанку Бузас Манейро раніше одеситка обігравала тричі у двох партіях. Однак у Торонто суперниця взяла першу партію й лідирувала з брейком у другій. Вкотре Світоліна проявила свій бойовий дух і здобула вольову перемогу, правда, ледь не давши зрівняти іспанці рахунок у вирішальному сеті, ведучи 5:0.

Еліна Світоліна Getty images

Далі на українку чекали одразу три матчі проти представниць російської школи тенісу. До таких поєдинків Еліна завжди підходить з особливим настроєм, не став винятком і турнір у Торонто.

Австрійську ексросіянку Потапову у третьому колі Світоліна просто знищила атакувальною грою, дозволивши суперниці взяти лише по гейму в кожному з сетів.

Донька російських емігрантів, десята ракетка світу американка Анісімова віддала перемогу сама, зробивши 47 невимушених помилок з 66 очок, зароблених Еліною за поєдинок.

"Нейтральна" Александрова, яка зуміла в 1/8 фіналу вибити з боротьби лідерку світового рейтингу, не менш "нейтральну" Сабалєнку, потужно провела перший сет, залишивши його за собою. Однак надалі Світоліна перебудувала гру на більш гостру, і виявилося, що опонентка до такого темпу не готова.

"Бублик" у другій партії та впевнені 6:3 у третій принесли Еліні вихід до півфіналу.

На жаль, повторити успіх 2017 року не вдалося. Втретє поспіль у сезоні на турнірах WTA 1000 після Індіан-Веллса та Рима полька Швьонтек обіграти себе Світоліній не дозволила.

По-справжньому добре українка змогла провести лише другий сет, десь він нагадував ту саму другу партію проти Александрової. Інші два нашій тенісистці не вдалися. У першому Еліна занадто пізно увійшла в гру, а в третьому пішла занадто глибоко в оборону, коли активно заграла сама Швьонтек.

Іга взагалі в Торонто показала розумність у зміні тактики в матчах, які проходили не за її сценарієм, але про це поговоримо нижче.

Успішний виступ Світоліної дозволив їй здобути 40-ву перемогу в сезоні, зрівнявшись за цим показником із лідеркою Джессікою Пегулою та стала другою тенісисткою після легендарної Серени Вільямс, яка виграла 10 матчі поспіль на "тисячниках", рахуючи попередній виступ у Римі.

В рейтингу WTA Еліна за підсумками турніру в Торонто залишилася дев'ятою, а ось у Чемпіонській гонці піднялася з шостого на четверте місце й має великі шанси кваліфікуватися до найкращої вісімки спортсменок на Підсумковий турнір у листопаді.

Подвійне враження від виступу Костюк

Якщо Світоліна проводить один зі своїх найкращих сезонів, то для Костюк він із великим відривом найуспішніший. Після прекрасного виступу на ґрунті з титулами в Руані та Мадриді та півфіналом Ролан Гаррос українка неочікувано добре відіграла Вімблдон, теж зупинившись за два кроки від титулу та за один – від топ-10 рейтингу.

Змагання в Торонто стало першим, в якому взяла участь Марта з часу трав'яного мейджору, тож було цікаво подивитися, який теніс демонструватиме киянка після зміни покриття.

Марта Костюк Getty images

Перша суперниця, місцева володарка володарка вайлд-кард із третьої сотні рейтингу Себов, прекрасно підходила для пристосування до харду. Без важкого входження в гру Костюк не обійшлася, але вчасно схаменулася, відіграла відставання у два брейки в першому сеті, а у другому влаштувала опонентці майстерклас.

У третьому колі Марта розгромила відому американку Кіз, причому в другій партії опонентка, найперше відома силою своєї подачі, не зуміла захистити жодного зі своїх геймів.

В 1/8 фіналу жереб, повторивши Ролан Гаррос, звів Костюк із Швьонтек. Полька явно не забула дошкульної поразки на профільному для себе ґрунтовому мейджорі у свій день народження.

Втім, першу партію українка блискуче відпрацювала на прийомі. З 16 розіграшів на подачі Швьонтек Костюк залишила за собою 15! При цьому три власні подачі Марта теж не втримала. На той момент це здавалося не дуже важливим.

А ось надалі майстровита Іга перейшла до більш агресивного тенісу. Швьонтек стала подавати і сильніше, і глибше. Костюк, яка при прийомі другого м'яча розташовувалася метри на два в корті, ніяк не могла до цього пристосуватися.

Але й змінювати нічого не стала. Тому брейки українки пропали, а власна подача продовжувала постійно підвисати. В підсумку – реванш від польки й, як ми уже знаємо, він став подвійним проти обох наших перших ракеток.

Костюк за підсумками турніру в Торонто залишилася на дев'ятій позиції й рейтингу, й Чемпіонської гонки.

Провал інших українок

Троє представниць України завершили змагання у першому ж раунді. З них тільки до Олександри Олійникової не може бути особливих питань. Боротьбу експершій ракетці світу чешці Плішковій вона нав'язала, незважаючи на те, що хардове покриття середньої швидкості набагато більше підходило суперниці. Шкода, що хоча б один сет не вдалося забрати.

Ангеліна Калініна програла угорці Бондар, хоча була попереду з брейком у середині обох партій. В умовах сильного вітру, як не дивно, краще себе почувала більш атакувальна тенісистка.

Юлія Стародубцева не впоралася з австралійкою Джойнт, яка проводить дуже слабкий сезон. Першу партію наша тенісистка виграла, а потім без шансів програла дві останніх. Джойнт надалі створила серйозну несподіванку, обігравши румунку Кирстю, але то слабка втіха.

В підсумку, якщо рейтингові позиції Олійникової та Калініної, попри швидкі поразки, зміняться несуттєво, то Стародубцева не зуміла захистити минулорічне третє коло та впаде в кінець восьмого десятку рейтингу. А після Ролан Гаррос претендувала на входження в топ-50.

Несподіваний успіх Швьонтек

З часів завершення домінації польки в жіночому тенісі її великі титули приходять несподівано, мов сніг на голову. До минулорічної перемоги на Вімблдоні Швьонтек більше року не могла виграти жодного змагання. Зараз проміжок від здобуття трофею минулого вересня в Сеулі до Торонто став трохи коротшим.

Важко чекати перемоги на "тисячнику" від людини, яка за перші сім місяців сезону не дійшла до фіналу жодного турніру WTA.

Проте це сталося, і за грою – цілком заслужено. Чешку Бейлек, швейцарку Голубич, "нейтральну" Шнайдер та казахстанку Рибакіну в фіналі Швьонтек обіграла надупевнено. Проблеми в неї виникли тільки з двома українками.

Будемо відверті – і Костюк, і Світоліна цілком були здатні польку обіграти. В конкретних поєдинках тенісний інтелект Іги переміг. А ще, вірогідно, її мотивація отримати реванші за болючі поразки від українок поточного сезону виявилася вищою.

З 14 проведених фіналів WTA 1000 Швьонтек виграла 12, і це найкращий відсоток перемог (85,7%) у вирішальних матчах від часу запровадження формату у 2009 році для тенісисток із мінімум 5 фіналами. Другу позицію посідає Еліна Світоліна (83, 3%, 5 титулів з 6 можливостей).

До речі, Рибакіна у фіналі теж опинилася навряд очікувано. Від початку квітня, коли вона виграла представницький "п'ятисотник" у Штутгарті, ексросіянка кому тільки не поступалася.

Та й у Торонто з шести поєдинків Єлена провела аж чотири трисетових, у трьох з яких – із Касаткіною, Самсоновою та Осакою – пройшла по лезу. Не дивно, що на фінал зі Швьонтек, яка відчула свою гру і близькість трофею, сил уже не залишилося.

Попри невдачу, Рибакіна вийшла в лідерки Чемпіонської гонки й фактично забезпечила собі участь у листопадовому Підсумковому турнірі, куди потрапляють вісім найкращих тенісисток за підсумками сезону. В рейтингу WTA від Сабалєнки її відділятимуть усього 354 очки. Вже після Цинциннаті лідерка може змінитися вперше з жовтня 2024 року.

Невдахи турніру в Торонто

Якраз Сабалєнка й потрапляє до цієї категорії. Починаючи з березня-2026, після завоювання "сонячного дубля" в Індіан-Веллсі та Маямі "нейтральна" перша ракетка світу не діставалася жодного фіналу. У Торонто вона програла незручній для себе Александровій вже в 1/8 фіналу.

Дивна поразка на Ролан Гаррос від Шнайдер та періодичні епатажні заяви на пресконференціях, на кшталт бажання напитися та забути про теніс, дозволяють припустити виникнення в Сабалєнки нових психологічних (психічних?) проблем.

Співчувати їй точно не будемо.

Здивувала зі знаком мінус третя ракетка світу Джессіка Пегула. Традиційно стабільна американка теж на стадії 1/8 фіналу безвольно віддала гру вже згаданій Шнайдер. Втім, WTA-тур переїжджає до її рідної країни, і там вона себе ще має проявити.

Джессіка Пегула Getty images

Найбільше ж прикро 19-річній канадійці Вікторії Мбоко. Рік тому вона сенсаційно виграла домашній "тисячник" у Монреалі (нагадаємо, що Монреаль і Торонто щорічно чергуються локаціями проведення жіночого та чоловічого турнірів), а спробувати захистити титул не змогла через травму, отриману ще у червні в Лондоні. Через це Мбоко відкотиться в кінець першої двадцятки рейтингу.

Що далі?

13 серпня, коли в Торонто відбувався фінал, у Цинциннаті вже розпочався інший турнір WTA 1000, який також триватиме півтора тижні. Розклад цих двох змагань уже не вперше викликає як мінімум подив. У чоловіків, які теж мають швидко перелітати до того ж американського міста з Монреаля, німець Звєрєв прямим текстом закликав повернути ці два Мастерси до однотижневого формату.

Можна погоджуватись із його словами чи ні, а японка Наомі Осака, чвертьфіналістка Торонто, знялася з турніру в Цинциннаті через втому і бажання відпочити перед US Open. Минулого року фіналістки Відкритої першості Канади, Мбоко і та сама Осака, також у Цинциннаті не виступали. Чи виграв від цього теніс – запитання риторичне.

На останній великий підготовчий турнір до американського мейджору приїхали одразу семеро українок. До згаданої п'ятірки в Торонто додалися Дар'я Снігур і Даяна Ястремська.

Остання вже встигла без шансів програти 39-річній німкені Марії. Зате Ангеліна Калініна подолала бар'єр першого кола.

Турнір у Цинциннаті триватиме до 23 серпня.