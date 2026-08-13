Александр Звєрєв: Зробіть обидва північноамериканські Мастерси знову однотижневими

Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв перед стартом Мастерсу в Цинциннаті закликав АТР зробити "тисячники" в Монреалі/Торонто та Цинциннаті знову однотижневими.

Слова тенісиста наводить Великий теніс України.

Звєрєв прокоментував ситуацію, коли через подовшення двох турнірів до 11 днів кожен, вони перетинаються в часі (Мастерс у Монреалі цьогоріч відбувається з 2 по 13 серпня, а в Цинциннаті – з 13 по 23 число того ж місяця) й провідним тенісистам доводиться віддавати перевагу одному зі змагань.

" Думаю, на жаль, саме до цього й призводять двотижневі турніри. Особливо коли після них відбувається турнір Grand Slam. Якщо ти топгравець і граєш усі ці турніри, то проводиш тут, у Північній Америці, сім тижнів. Це досить тривалий період. Думаю, саме тому вже протягом кількох років багато провідних тенісистів вирішують не грати в Канаді. На жаль, така сумна реальність".

Змінити ситуацію можна, на думку, тенісиста, повернувши турніри до звичного однотижневого формату.

"Треба п овернути все до того, як було раніше. Все досить просто. Замість того щоб змушувати нас перебувати тут сім тижнів, зробіть обидва Мастерси знову однотижневими. Думаю, це просте рішення".

Нагадаємо, що Звєрєв вилетів із Мастерсу в Монреалі у другому колі, проте кваліфікувався на Підсумковий турнір.