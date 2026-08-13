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Ястремська розгромно програла 39-річній німкені у першому колі в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 13 серпня 2026, 23:54
Ястремська розгромно програла 39-річній німкені у першому колі в Цинциннаті
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (87) у першому матчі після відновлення від травми плеча без шансів поступилася 39-річній німкені Татьяні Марії (80) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 1 годину 14 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 2:6.

За поєдинок Ястремська не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло, 13 серпня

Даяна Ястремська (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина) 1:6, 2:6

Тенісистки зустрічалися вдруге за останні півтора місяці, двічі сильнішою виявлялася Марія.

Нагадаємо, трохи раніше у друге коло турніру в Цинциннаті вийшла інша українка, Ангеліна Калініна (54).

Цинциннаті Даяна Ястремська Татьяна Марія

Даяна Ястремська

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