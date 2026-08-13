Ястремська розгромно програла 39-річній німкені у першому колі в Цинциннаті

Даяна Ястремська (87) у першому матчі після відновлення від травми плеча без шансів поступилася 39-річній німкені Татьяні Марії (80) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 1 годину 14 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 2:6.

За поєдинок Ястремська не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло, 13 серпня

Даяна Ястремська (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина) 1:6, 2:6

Тенісистки зустрічалися вдруге за останні півтора місяці, двічі сильнішою виявлялася Марія.

Нагадаємо, трохи раніше у друге коло турніру в Цинциннаті вийшла інша українка, Ангеліна Калініна (54).