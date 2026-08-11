Туристичні обов'язки: Костюк влаштувала мальовничу фотосесію біля Ніагарського водоспаду

Українська тенісистка Марта Костюк вирішила скористатися паузою між турнірами та влаштувати собі невелику туристичну пригоду. Спортсменка разом зі своєю тренеркою Сандрою відвідала одну з найвідоміших природних пам'яток Канади – Ніагарський водоспад.

Костюк поділилася в Instagram атмосферною серією фотографій із подорожі. На кадрах українка позує безпосередньо біля водоспаду, не приховуючи емоцій від побаченого.

Щоправда, погода вирішила додати пригоді особливого колориту. Марта одягнула дощовик, але навіть він не врятував тенісистку від води. На деяких фото Костюк виглядає добряче намоклою, однак це явно не зіпсувало їй настрій.

Читайте також : Фото Ястремська влаштувала фотосесію в Монако: українка показала яскраві кадри з відпочинку

Разом із Сандрою українка насолоджувалася краєвидами Ніагарського водоспаду та встигла зробити чимало пам'ятних кадрів.

Свою фотодобірку Марта підписала фразою:

"Туристичні обов'язки між турнірами".

Напередодні Марта не змогла обіграти експершу ракетку світу польку Ігу Швьонтек в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Торонто.

Нагадаємо, Костюк стартувала в Торонто з другого кола, обігравши канадійку Кетрін Себов. У третьому раунді змагань Марта розгромила американку Медісон Кіз.