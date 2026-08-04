Костюк слідом за Світоліною вийшла у третє коло турніру в Торонто

Марта Костюк (11) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в Торонто. У другому раунді змагань українка перемогла володарку вайлд-кард із Канади Кетрін Себов (229).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:0.

Костюк, здається, перед матчем не сприйняла серйозно суперницю з третьої сотні рейтингу, а тому за підсумками п'яти перших геймів отримала шокуючі 1:4 з двома брейками. Тут Марта схаменулася, зрівняла рахунок, але знов віддала свою подачу. Щоправда, подати на сет Себов не вдалося.

Кінцівку тай-брейку Костюк провела зібрано і виграла його – 7:4.

У другому сеті українка вже не розслаблялася, показавши суперниці, яка прірва знаходиться між їхніми рівнями гри. 6:0 – і Марта крокує до наступного кола.

За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 3 брейки.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 4 серпня

Марта Костюк (Україна) – Кетрін Себов (Канада) 7:6(4), 6:0

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва матчі залишилися за Мартою. У наступному колі змагань Костюк зіграє з переможницею матчу між Антонією Ружич (56, Хорватія) та Медісон Кіз (23, США).

Киянка, вийшовши у третій раунд, повторила свій найкращий результат 2024 року в Торонто. У Монреалі (Відкритий чемпіонат Канади кожен рік змінює локацію між цими двома містами) минулого сезону Марта дійшла до чвертьфіналу.

Костюк стала другою українкою у третьому колі змагань у Торонто. Трохи раніше до цієї стадії змагань пробилася Еліна Світоліна (9).