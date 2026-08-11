Буде дербі: семеро українок дізналися суперниць на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті

Українські тенісистки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11), Дар'я Снігур (43), Олександра Олійникова (44), Ангеліна Калініна (54), Юлія Стародубцева (65) і Даяна Ястремська (87) отримали стартових суперниць на турнірі серії WTA 1000 в американському Цинциннаті. Змагання відбуватиметься з 13 по 23 серпня.

Світоліна посіяна на турнірі під восьмим номером, і, як усі сіяні тенісистки, перше коло пропускає. У другому раунді її суперницею стане або чешка Тереза Валентова (67), або одна з переможниць кваліфікації.

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Костюк отримала 11 номер посіву й теж стартує з другого кола. Її опоненткою стане переможниця матчу між місцевою володаркою вайлд-кард Софією Кенін (118) та ще однією кваліфаєркою.

Інші наші тенісистки за рейтингом не потрапили до 32 сіяних.

За жеребом дві українки, Снігур і Стародубцева, мають зустрітися вже у першому колі.

Олійникова за вихід у другий раунд побореться проти американки Ельвіни Калієвої (121), яка отримала вайлд-кард.

Калініна стартуватиме матчем проти іншої тенісистки зі спеціальним запрошенням, чешки Дар'ї Відманової (92).

Після відновлення від травми плеча та півторамісячної паузи до змагань повертається Ястремська. Її першою суперницею стане німкеня Татьяна Марія (80).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна, обігравши "нейтральну" Єкатерину Александрову (19), вийшла у півфінал "тисячника" в Торонто, де зіграє проти польки Іги Швьонтек (8).