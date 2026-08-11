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Світоліна підніметься мінімум на дві позиції в Чемпіонській гонці WTA за підсумками турніру в Торонто

Станіслав Матусевич — 11 серпня 2026, 06:06
Світоліна підніметься мінімум на дві позиції в Чемпіонській гонці WTA за підсумками турніру в Торонто
Еліна Світоліна
Getty images

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна завдяки виходу в півфінал турніру серії WTA 1000 в Торонто підніметься з шостої мінімум на четверту позицію в Чемпіонській гонці.

Одеситка обійшла американку Джессіку Пегулу, яка завершила змагання в Торонто в 1/8 фіналу та чешку Кароліну Мухову, котра через травму в Канаді не виступала.

Світоліна може очолити гонку, якщо зможе стати переможницею турніру, а казахстанка Єлена Рибакіна не дістанеться до фіналу.

Зазначимо, що в топ-10 Чемпіонської гонки присутня також інша українка, Марта Костюк. Вона розташовується на дев'ятій позиції.

У Чемпіонській гонці враховуються очки, набрані тенісистками протягом поточного сезону. Найкращі вісім спортсменок у листопаді візьмуть участь у Підсумковому турнірі.

Нагадаємо, що у стартовому для себе другому колі змагань у Торонто Світоліна у важкому матчі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (63), у третьому раунді розгромила "нейтральну" Анастасію Потапову (27), а в 1/8 фіналу обіграла американку Аманду Анісімову (10).

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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