Світоліна підніметься мінімум на дві позиції в Чемпіонській гонці WTA за підсумками турніру в Торонто

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна завдяки виходу в півфінал турніру серії WTA 1000 в Торонто підніметься з шостої мінімум на четверту позицію в Чемпіонській гонці.

Одеситка обійшла американку Джессіку Пегулу, яка завершила змагання в Торонто в 1/8 фіналу та чешку Кароліну Мухову, котра через травму в Канаді не виступала.

Світоліна може очолити гонку, якщо зможе стати переможницею турніру, а казахстанка Єлена Рибакіна не дістанеться до фіналу.

Зазначимо, що в топ-10 Чемпіонської гонки присутня також інша українка, Марта Костюк. Вона розташовується на дев'ятій позиції.

У Чемпіонській гонці враховуються очки, набрані тенісистками протягом поточного сезону. Найкращі вісім спортсменок у листопаді візьмуть участь у Підсумковому турнірі.

Нагадаємо, що у стартовому для себе другому колі змагань у Торонто Світоліна у важкому матчі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (63), у третьому раунді розгромила "нейтральну" Анастасію Потапову (27), а в 1/8 фіналу обіграла американку Аманду Анісімову (10).