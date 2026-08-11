Світоліна з "бубликом" обіграла росіянку і вийшла у півфінал престижного турніру в Торонто

Еліна Світоліна (9) обіграла "нейтральну" Єкатерину Александрову (19) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Торонто і стала другою півфіналісткою змагань.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:0, 6:3.

У стартовій партії Еліна ніяк не могла пристосуватися до потужних подач Александрової. При цьому власні подачі українки не несли великих загроз для суперниці. У п'ятому геймі "нейтралка" зробила брейк, після чого ейсом ліквідувала брейк-пойнт Світоліної й повела 4:2. Трохи згодом Александрова прийняла на сет під нуль – 3:6.

Невдача спонукала першу ракетку України до більш активних дій. Еліна ніби перемкнула передачу на більш високу і раптом з'ясувалося, що подача суперниці не така вже й страшна, а у довгих розіграшах Світоліна отримала величезну перевагу. Наша тенісистка почала нарощувати відрив і не віддала Александровій жодного гейму в другому сеті – 6:0.

Кардинально нічого не змінилося й у третій партії. Рахунок виріс до 5:1 на користь Світоліної, і тільки тут вона дозволила собі невелику розслабленість, віддавши одну свою подачу на подвійній помилці. Втім, тут же виправилася, зробивши брейк в останньому геймі зустрічі під нуль – 6:3.

За поєдинок Світоліна 3 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Огляд матчу

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Чвертьфінал, 11 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Єкатерина Александрова (-) 3:6, 6:0, 6:3

Суперниці зустрічалися вп'яте, українка здобула чотири перемоги. У півфіналі змагань Світоліна зіграє проти польки Іги Швьонтек (8).

Еліна показує свій другий найкращий результат у Торонто після титулу у 2017 році.

Світоліна здобула свою десяту перемогу поспіль на турнірах серії WTA 1000, вигравши 6 матчів і титул в Римі у травні та 4 поєдинки в Торонто. Українка стала другою тенісисткою старшою за 30 років, кому вдалося подібне після легендарної Серени Вільямс.

У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані у поточному сезоні, Світоліна після завершення турніру підніметься з шостої мінімум на четверту позицію.

Нагадаємо, що у стартовому для себе другому колі змагань Світоліна у важкому матчі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (63), у третьому раунді розгромила "нейтральну" Анастасію Потапову (27), а в 1/8 фіналу обіграла американку Аманду Анісімову (10).