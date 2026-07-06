Хочу напитися до нестями і забути про теніс, – Сабалєнка шокувала Вімблдон заявою після поразки
Аріна Сабалєнка
"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка на пресконференції після програного матчу 1/8 фіналу Вімблдона проти японки Наомі Осаки відзначилася черговою дивною заявою.
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
"Давайте просто подивимося на рейтинг. Зараз я перша ракетка світу. За рівнем гри сьогодні я не була першою ракеткою світу. Вчора була першою ракеткою світу.
Мені здається, я просто… знаєте, зараз я взагалі не хочу думати про рейтинг. Я просто хочу піти, напитися до нестями, забути про теніс і спробувати привести себе в найкращу форму", – сказала Сабалєнка.
Нагадаємо, що під час матчу з Осакою перша ракетка світу вчергове відзначилася нестриманою поведінкою.
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