Світоліна не без проблем обіграла 63 ракетку світу у другому колі турніру в Торонто

Еліна Світоліна (9) у важкому матчі обіграла іспанку Джессіку Бузас Манейро (63) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто.

Гра тривала 2 години 49 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(5), 7:6(4), 6:4.

Початок матчу для Світоліної був складним. З шести своїх подач у першій партії Еліна зуміла взяти лише дві, в яких гра доходила до "більше-менше".

Бузас Манейро постійно була попереду в рахунку й могла виграти стартовий сет швидше, ніж це сталося в реальності, проте не реалізувала два сет-пойнти у десятому геймі на своїй подачі через власні помилки. На тай-брейку перевага іспанки сягнула 6:2 й лише з загалом шостої можливості вона забрала партію.

Проблеми на подачі Світоліної продовжилися й надалі. У другому сеті вона поступалася 1:3, зуміла зробити зворотній брейк завдяки черговій подвійній помилці Бузас Манейро. За рахунку 5:5 Еліна взяла подачу суперниці, проте на сет подати не вдалося, а на тай-брейку українка повела 6:1 і з третьої спроби забрала партію – 7:6(4).

Здавалося, що в третій партії Світоліна нарешті знайшла свою гру. Еліна робила на корті все, що заманеться, а Бузас Манейро не могла відповісти нічим. Проте величезна перевага нашої тенісистки (5:0) раптом розтанула й іспанка відіграла обидва брейки – 5:4.

Тільки тут українці вдалося зробити такий потрібний брейк і все ж перемогти з рахунком 6:4.

За поєдинок Світоліна 3 рази подала навиліт, зробила 11 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 15 помилок на подачі та 8 брейків.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 4 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 6:7(5), 7:6(4), 6:4

Тенісистки зустрічалися вчетверте, всі поєдинки залишилися за українкою. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Єленою Габріелою Русе (77, Румунія) та Анастасією Потаповою (27, Австрія).

Еліна поточного сезону виграла 21 із 23 ігор проти тенісисток, які не входять до топ-50 світового рейтингу.

Світоліна у 2017 році ставала чемпіонкою турніру в Торонто.

Нагадаємо, що 4 серпня свій поєдинок другого кола канадського "тисячника" проведе Марта Костюк.

Напередодні турнір у Торонто залишили троє наших тенісисток. Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева поступилися у першому раунді змагань.