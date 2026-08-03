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Олійникова поступилася експершій ракетці світу на старті престижного турніру в Торонто

Станіслав Матусевич — 3 серпня 2026, 19:32
Олійникова поступилася експершій ракетці світу на старті престижного турніру в Торонто
Олександра Олійникова
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Олександра Олійникова (44) не зуміла перемогти експершу ракетку світу Кароліну Плішкову (64) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто.

34-річна чешка виграла за 1 годину 23 хвилини із рахунком 6:4, 6:4.

Олійникова намагалася діяти активно проти потужної суперниці в умовах сильного вітру. Українка була попереду 2:0 у другій партії та мала три брейк-пойнти, проте Плішкова втримала подачу і сама захопила лідерство – 2:4.

Олександра зуміла зрівняти рахунок, та все ж сет забрати не вдалося – 4:6.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000
Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло, 3 серпня

Олександра Олійникова (Україна) – Кароліна Плішкова (Чехія) 4:6, 4:6

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Окрім Олександри, ще дві українські тенісистки, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева проводять матчі першого кола на турнірі в Торонто. З розкладом їхніх поєдинків можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Торонто Олександра Олійникова Кароліна Плішкова

Олександра Олійникова

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