Олійникова поступилася експершій ракетці світу на старті престижного турніру в Торонто

Олександра Олійникова (44) не зуміла перемогти експершу ракетку світу Кароліну Плішкову (64) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто.

34-річна чешка виграла за 1 годину 23 хвилини із рахунком 6:4, 6:4.

Олійникова намагалася діяти активно проти потужної суперниці в умовах сильного вітру. Українка була попереду 2:0 у другій партії та мала три брейк-пойнти, проте Плішкова втримала подачу і сама захопила лідерство – 2:4.

Олександра зуміла зрівняти рахунок, та все ж сет забрати не вдалося – 4:6.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло, 3 серпня

Олександра Олійникова (Україна) – Кароліна Плішкова (Чехія) 4:6, 4:6

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Окрім Олександри, ще дві українські тенісистки, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева проводять матчі першого кола на турнірі в Торонто. З розкладом їхніх поєдинків можна ознайомитися на сайті Чемпіон.