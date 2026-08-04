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Стародубцева вилетіла з "тисячника" в Торонто, поступившись четвертій ракетці Австралії

Денис Іваненко — 4 серпня 2026, 07:13
Стародубцева вилетіла з тисячника в Торонто, поступившись четвертій ракетці Австралії
Юлія Стародубцева
Andre Ferreira / FFT

Юлія Стародубцева (62) не змогла перемогти австралійку Маю Джойнт (76) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто.

Представниця України поступилась за 2 години 38 хвилин із рахунком 6:4, 1:6, 3:6.

Уродженка Каховки виграла перший сет та мала п'ять брейк-пойнтів у стартових двох геймах на подачі суперниці у другій партії. Проте не змогла їх реалізувати й Мая впевнено відновила паритет.

Стародубцева мала перевагу у третій партії 3:1, але не змогла її утримати. Вона програла п'ять наступних геймів і залишила турнір вслід за Олександрою Олійниковою та Ангеліною Калініною.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. Загальний баланс очок – 47:50.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000
Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло, 4 серпня

Юлія Стародубцева (Україна) – Мая Джойнт (Австралія) 6:4, 1:6, 3:6.

Зазначимо, що це була друга очна зустріч між тенісистками. У червні на турнірі в Ноттінгемі сильнішою виявилась українка.

В Торонто в одиночному розраді нашу країну представлятимуть ще дві спортсменки. Марта Костюк та Еліна Світоліна розпочнуть свій шлях на турнірі з 1/32 фіналу.

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