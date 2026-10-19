Світоліна їде на Підсумковий, титул сенсаційної Хвалінської: огляд подій турніру WTA 1000 в Ухані

Завершився останній "тисячник" жіночого тенісного сезону. З великих змагань у 2026-му залишилося зіграти тільки Підсумковий турнір. Приємно констатувати, що вперше за сім років і вчетверте в кар'єрі на WTA Finals зіграє українка Еліна Світоліна.

В кінцівці сезону кожна тенісистка вирішує свої локальні завдання. Тому в Ухані ми не побачили цілу низку провідних гравчинь, а ті, хто все ж на турнірі зіграв, не перебували на перших ролях. Вивіска фінального матчу виглядала відверто дивно.

Про все по порядку.

Наші

В Ухані виступили шестеро українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Не встигла відновитися після пошкодження ноги, отриманого на челенджері в Сучжоу, Олександра Олійникова.

Досягнення Світоліної

Еліна не дуже сильно проводить другу половину сезону. Особливо, якщо порівнювати з першою частиною. Окрім загальної втоми, впливає й пошкодження гомілкостопу, отримане ще в Торонто у серпні.

Тим не менш, нижче певного рівня Світоліна зазвичай не опускається. Видатного тенісу в Китаї одеситка не продемонструвала, однак до дебютного фіналу Кубку Біллі Джин Кінг збірна України під її орудою дісталася, а в Пекіні Еліна дійшла до чвертьфіналу.

Головним завданням Світоліної в Ухані було гарантувати собі місце в топ-8 найкращих тенісисток за результатами сезону та потрапити на листопадовий Підсумковий турнір. Це завдання наша тенісистка, хоч і не без допомоги інших спортсменок, виконала.

Еліна стартувала з другого кола, де у непростій боротьбі зуміла дотиснути в трьох сетах "нейтральну" Самсонову.

Далі трохи пощастило з суперницею, адже китаянка Го Ханьюй є представницею лише третьої сотні рейтингу WTA. За рахунком перемога була впевненою, за грою – не дуже.

Еліна Світоліна Getty images

Здавалося, що 170-та ракетка світу британка Картал не має завадити Світоліній пройти до півфіналу. Однак Сонай на корті може здивувати, а так низько в рейтингу опинилася через травму хребта. Відновившись від неї, Картал провела несподівано потужний турнір, і за рахунок кращої свіжості перемогла українку в третьому вирішальному сеті.

Під час чвертьфіналу в Еліни виникли проблеми з правою рукою, тож три тижні часу для підготовки до Підсумкового турніру їй зовсім не завадять.

Прикра невдача Костюк

24-річній киянці для того, щоб залишити собі шанси поборотися за дебютне потрапляння на Підсумковий турнір, потрібно було в Ухані проходити максимально далеко.

Рівень поточної форми Костюк важко оцінювати, адже тенісистка зазнала пошкодження правого зап'ястя ще у серпні в Цинциннаті, після чого з болем дійшла до 1/8 фіналу US Open і не змогла виграти жодного поєдинку у Гвадалахарі. Фінальний раунд КБДК та "тисячник" у Пекіні Марта пропустила.

Приємним моментом стала відсутність тейпу та бандажу на правій руці спортсменки. На цьому, власне, позитив і закінчився.

Костюк стартувала з другого кола й одразу отримала неприємну суперницю. Представниця Греції Марія Саккарі, хоч переживає не найкращі часи, грати в теніс уміє, що й продемонструвала на фоні купи невимушених помилок від Марти. Поразка українки у трьох сетах залишає їй мінімум шансів поїхати на WTA Finals до Індіан-Веллса не в статусі запасної.

Про це докладніше поговоримо нижче.

Перемога над сіяною суперницею від Снігур

Не раз і не два цього сезону доводилося дивуватися успіхам Дар'ї. Тенісистка, яка раніше не могла увійти до чільної сотні рейтингу, впевнено прописалася вже у топ-50, ставши третьою ракеткою України.

В Ухані киянці в першому колі випало грати з 14 ракеткою світу бельгійкою Мертенс, яка за кілька днів до матчу на попередньому турнірі WTA 1000 у Пекіні дійшла до півфіналу.

Можливо, втома певним чином вплинула на Мертенс, однак варто віддати належне Снігур, яка змогла нав'язати свою гру досвідченій суперниці і змусити її здебільшого захищатися. Це в бельгійки виходить значно гірше, ніж атакувати, тому Дар'я заслужено перемогла.

Дар'я Снігур Getty images

Проте наступна гра проти індонезійки Тджен нашій тенісистці не вдалася. Те, що виходило проти Мертенс, перестало працювати. Велика кількість невимушених помилок в атаці призвела до поразки.

Поступовий рух догори в рейтингу Снігур продовжується, і поточний тиждень вона вже розпочала на 40 позиції в рейтингу. Шкода, що не вдалося пройти кваліфікацію турніру WTA 500 у Нінбо, та ще й з проблемами зі здоров'ям у фіналі відбору.

Друге коло Ястремської

Сезон для Даяни вийшов відверто провальним. На попередньому "тисячнику" в Пекіні їй вдалося лише вдруге, починаючи з січня, виграти два поспіль матчі на турнірі рівня WTA.

Проблем у Ястремської багато. Це й відсутність постійного тренера, і атакувальна гра, яка часто не йде, і травми. В середині сезону одеситка лікувала плече, зараз додалося пошкодження стегна.

У стартовому матчі в Ухані Даяна в трьох сетах обіграла свою "клієнтку" іспанку Букшу. Усі три поєдинки між спортсменками неодмінно закінчувалися успіхом українки.

А у другому колі Ястремська не зуміла нав'язати боротьбу 11 ракетці світу американці Йович. Тут наша тенісистка відчувала дискомфорт у стегні.

Зважаючи на те, що на старті кваліфікації наступного турніру в Нінбо Даяна програла вже на старті, їй буде непросто завершити рік у топ-100, чого останні два сезони з нею не траплялося.

Ранній виліт Калініної та Стародубцевої

Героїня матчів збірної України в фінальному раунді КБДК Ангеліна Калініна в Ухані виступила невдало. Її поразка у першому колі від 170 ракетки світу британки Картал виглядала несподіваною невдачею. Правда, що більше поєдинків вигравала Сонай на турнірі, то менш несподіваним здавався той результат. Постраждала від неї, на жаль, і перша ракетка України.

Ангеліна Калініна Getty images

В будь-якому разі, Калініна залишається в топ-50 світового рейтингу й у статусі "лакі-лузера" спробує пройти італійку Паоліні на старті змагань у Нінбо.

Стародубцева першу півсотню рейтингу WTA після стартового вильоту в Ухані від кваліфаєрки з США Макнеллі залишила. Після непоганого виступу в Монтерреї та на US Open Юлію наздогнав черговий спад із чотирма поразками поспіль від здебільшого посередніх суперниць.

У Нінбо Стародубцева завершила боротьбу в першому ж матчі кваліфікації.

Провали фавориток і дивний фінал

В кінці сезону, з накопиченням втоми і травм, далеко не всі фаворитки воліють виступати в Ухані. Топові спортсменки виконують свої локальні завдання. Хтось вважає за краще готуватися до Підсумкового турніру, інші намагаються на це змагання кваліфікуватися, дехто пробує покращити свої позиції в першій десятці рейтингу.

Цього разу в Ухані не виступили одразу четверо тенісисток з топ-10 на чолі з відносно новою першою ракеткою світу Єленою Рибакіною. Також відмовилися від виступу Мірра Андрєєва, Коко Гофф і Лінда Носкова.

Іга Швьонтек дійшла далі за всіх із провідних гравчинь. Полька в кінці сезону намагається надолужити втрачене протягом більшої його частини. Проте схоже, що вперше за шість років WTA Finals відбудеться без участі Іги.

З чотирьох поєдинків в Ухані два Швьонтек довелося грати проти співвітчизниць. І якщо Магдалену Френх на старті вдалося легко обіграти, то півфінальний матч проти Маї Хвалінської став для неї суцільним розчаруванням.

Іга Швьонтек Twitter

Попри травму лівого стегна, Швьонтек намагалася чинити опір своїй подрузі, але дивитися на це було боляче. Доводилося бити з прямих ніг по сильно накручених м'ячах від Хвалінської, що вилилося у велику кількість невимушених помилок та зрештою поразку.

Серед інших представниць топ-10 головна конкурентка Іги за останню путівку на Підсумковий турнір Кароліна Мухова вилетіла в 1/8 фіналу. Аріна Сабалєнка і Джессіка Пегула програли у стартових для себе матчах другого кола.

Якщо фаворитки не демонструють найкращу форму, завжди знайдуться "темні конячки". Таких виявилося двоє: вже згадувані Картал і Хвалінська.

Британка проводила лише свій другий турнір (не рахуючи КБДК) після стресового перелому хребта у березні. Окрім українок Світоліної та Калініної, Сонай на шляху до фіналу обіграла Белінду Бенчич, Жасмін Паоліні та Альону Остапенко. Непоганий шлях.

На фоні втоми більшості тенісисток Картал виглядала свіжою й добре, а найголовніше – стабільно – будувала власні атаки. Еліні якраз фірмової стабільності у матчі з британкою й не вистачило.

Хвалінська після абсолютно сенсаційного виходу в фінал Ролан Гаррос могла, вибачте за каламбур, похвалитися лише вересневим півфіналом у Сінгапурі. Нічого дивного тут немає, адже ґрунтовий стиль тенісу на харді, а тим більше, на траві зазвичай не працює. Після цього в Пекіні вона без шансів програла на старті Даяні Ястремській.

В Ухані ж короткі удари з сильним обертанням і високими відскоками чомусь раз по раз заганяли у глухий кут суперниць Маї. Добре, Швьонтек грала з травмою, а Боузкова, Йович, Саккарі? Та ж сама Картал у фіналі? У автора цих рядків відповіді немає.

В підсумку Хвалінська здобула перший титул у кар'єрі, ставши четвертою тенісисткою з моменту введення формату турнірів WTA 1000, чий перший трофей прийшовся саме на "тисячник". У жіночому рейтингу Мая встановила особистий рекорд, піднявшись аж на 11 місце.

Ситуація в боротьбі за потрапляння на Підсумковий турнір

Вже відомі 7 з 8 тенісисток, які забронювали собі путівки на WTA Finals в Індіан-Веллсі, який відбудеться з 8 по 15 листопада. Це Єлена Рибакіна, Аріна Сабалєнка, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула, Коко Гофф, Еліна Світоліна та Лінда Носкова.

Остання, хоч знаходиться на восьмій позиції у Чемпіонській гонці, гарантувала собі дебютну участь у Підсумковому турнірі за спеціальним правилом як чемпіонка турніру Grand Slam (Вімблдона) та представниця топ-20 світового рейтингу.

На останню перепустку претендують Кароліна Мухова, Іга Швьонтек та Марта Костюк. "Претендують" – це голосно сказано, адже посунути Мухову за межі вісімки буде вкрай складно. Перевага чешки над Швьонтек складає 545 очок, а над Костюк – 815.

Кароліна Мухова Instagram

При цьому Іга має травмоване стегно, а Марта після лікування зап'ястя не в формі. До старту Підсумкового залишились лише два турніри WTA 500 у Нінбо та Токіо. Мухова на них не заявлена, а її суперницям буде архіскладно з урахуванням їхнього стану відіграти поточні відставання.

Щоб оцінити важкість завдання, українці потрібно на цих двох поспіль турнірах як мінімум здобути титул на одному та вийти до фіналу на іншому.

Вибачте, відділ фантастики знаходиться на іншому поверсі.

Що далі?

З 19 по 25 жовтня пройде перший з двох анонсованих турнірів WTA 500 – у китайському Нінбо. Окрім Костюк, з українок на ньому виступить Калініна, яка отримала статус "лакі-лузера", програвши у фіналі кваліфікації.

Спочатку в заявці перебувала і Світоліна, однак після досягнення мети – вперше за 7 років потрапити на Підсумковий – лідерка українського тенісу знялася зі змагання й буде цілеспрямовано готуватися до Індіан-Веллса.