114 ракетка світу з Польщі вибила другу росіянку поспіль і стала сенсаційною фіналісткою Ролан Гаррос

24-річна польська тенісистка Мая Хвалінська (114) сенсаційно вийшла у фінал Ролан Гаррос, почавши виступи у кваліфікації турніру. У півфінальному матчі вона перемогла росіянку Діану Шнайдер (23).

Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:4.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Півфінал, 4 червня

Мая Хвалінська (Польща) – Діана Шнайдер (-) 7:6(4), 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У фіналі суперницею Хвалінської стане Мірра Андрєєва (8, -).

Мая стала лише другою переможницею кваліфікації, яка дійшла до фіналу турніру Grand Slam в історії після Емми Радукану на US Open-2021, де британка в підсумку стала чемпіонкою.

Також Хвалінська стала третьою дебютанткою Ролан Гаррос, яка дісталася до вирішального матчу. Серед спортсменок, які вийшли у свій перший фінал турнірів WTA саме на Слемі, полька також стала третьою.

З наступного тижня Мая, яка жодного разу не перебувала в топ-100 жіночого рейтингу, підніметься мінімум на 21 позицію.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Хвалінська обіграла ще одну росіянку, Анну Калінскую (24).