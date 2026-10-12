Калініна програла 129-й ракетці світу та вилетіла на старті "тисячника" в Ухані

Ангеліна Калініна (50) не змогла пробитися у друге коло турнірної серії WTA 1000 у китайському Ухані, програвши британці Сонай Картал (129)

Зустріч тривала 1 годину 32 хвилини та закінчилася з рахунком 5:7, 3:6.

Поєдинок розпочався із двох виграних геймів українки, яка була дуже близькою до того, щоб забрати першу партію у свій актив. Однак розгубила перевагу із запасом у три гейми 5:2 та програла перший сет Картал.

Протягом усієї другої партії перевагою на корті володіла британка. Сонай змогла взяти п'ятий гейм і повести у рахунку – 2:3. Це стало ключовим моментом у матчі. Тенісистка з Великої Британії не лише втримала перевагу, а й не дозволила Калініній наблизитися до неї.

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло, 12 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) – Сонай Картал (Велика Британія) 5:7, 3:6

Це була друга очна дуель цих тенісисток. Попередня закінчилася перемогою Калініної в 1/8 фіналу турніру WTA 125 у французькому Ліможі (у грудні 2025-го). Тепер Картал взяла реванш.

Раніше повідомлялося, що з "тисячника" в Ухані знялася інша українка Олександра Олійникова. Причиною зняття тенісистки стала травма правої щиколотки, якої вона зазнала на старті попереднього турніру WTA 1000 у Пекіні.