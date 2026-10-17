Стародубцева залишила турнір у Нінбо, поступившись "нейтральній" суперниці

Юлія Стародубцева (44) програла в першому раунді кваліфікації на турнір серії WTA 500 в китайському Нінбо росіянці Анастасії Захаровій (111).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 5:7.

За матч українка двічі подала навиліт, зробила три подвійні помилки й один брейк. Її суперниця виконала один ейс, зробила дві помилки на подачі та чотири брейки.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло відбору, 17 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Анастасія Захарова (-) 1:6, 5:7

Зазначимо, що це було друге очне протистояння між тенісистками. В червні уродженка Каховки також поступилась, але у трьох сетах на змаганнях в Істборні.

Нагадаємо, що напередодні перше коло відбору успішно подолала Дар'я Снігур (42). Вона переграла Лінь Юйцзюнь (889).

В основній сітці турніру зіграють дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (6) і Марта Костюк (10). Чинною переможницею змагань у Нінбо є Єлена Рибакіна (1).