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Стародубцева залишила турнір у Нінбо, поступившись "нейтральній" суперниці

Денис Іваненко — 17 жовтня 2026, 08:12
Стародубцева залишила турнір у Нінбо, поступившись нейтральній суперниці
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (44) програла в першому раунді кваліфікації на турнір серії WTA 500 в китайському Нінбо росіянці Анастасії Захаровій (111).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 5:7.

За матч українка двічі подала навиліт, зробила три подвійні помилки й один брейк. Її суперниця виконала один ейс, зробила дві помилки на подачі та чотири брейки.

Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Перше коло відбору, 17 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Анастасія Захарова (-) 1:6, 5:7

Зазначимо, що це було друге очне протистояння між тенісистками. В червні уродженка Каховки також поступилась, але у трьох сетах на змаганнях в Істборні.

Нагадаємо, що напередодні перше коло відбору успішно подолала Дар'я Снігур (42). Вона переграла Лінь Юйцзюнь (889).

В основній сітці турніру зіграють дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (6) і Марта Костюк (10). Чинною переможницею змагань у Нінбо є Єлена Рибакіна (1).

Юлія Стародубцева WTA 500

Юлія Стародубцева

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