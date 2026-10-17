Ястремська програла ексросіянці у півфіналі кваліфікації турніру в Нінбо
Даяна Ястремська
Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) поступилася ексросіянці, а нині представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (68) у стартовому матчі кваліфікації турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.
Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 4:6.
За матч Ястремська 5 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.
BNB Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Півфінал кваліфікації, 17 жовтня
Даяна Ястремська (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан) 2:6, 4:6
Тенісистки раніше не зустрічалися.
З чотирьох українок, які стартували у кваліфікації турніру в Нінбо, її півфінальну стадію зуміли подолати Дар'я Снігур (42) та Ангеліна Калініна (48). З основної сітки змагань стартує Марта Костюк (10).