Ястремська програла ексросіянці у півфіналі кваліфікації турніру в Нінбо

Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) поступилася ексросіянці, а нині представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (68) у стартовому матчі кваліфікації турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 4:6.

За матч Ястремська 5 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

BNB Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Півфінал кваліфікації, 17 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан) 2:6, 4:6

Тенісистки раніше не зустрічалися.

З чотирьох українок, які стартували у кваліфікації турніру в Нінбо, її півфінальну стадію зуміли подолати Дар'я Снігур (42) та Ангеліна Калініна (48). З основної сітки змагань стартує Марта Костюк (10).