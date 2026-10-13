Снігур обіграла 14-ту ракетку світу на старті турніру WTA 1000 в Ухані

Дар'я Снігур (42) успішно стартувала на турнірі серії WTA 1000 в Ухані. У першому колі українка перемогла півфіналістку попереднього "тисячника" в Пекіні бельгійку Елізе Мертенс (14).

Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

На старті поєдинку Снігур абсолютно не зважала на статус фаворитки Мертенс. Дар'я діяла у звичній атакувальній манері, ганяючи суперницю по всьому корту. Рахунок швидко став 4:1 на користь українки, а за 3 гейми на своїй подачі киянка програла лише два розіграші.

Клас Мертенс дозволив їй вчасно отямитися та вирівняти становище. Проте два останні гейми партії залишилися за Снігур – 6:4.

Початок другого сету знову був за українкою, яка повела 2:0. Цього разу бельгійці вдалося не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед із брейком – 2:4. Вже Дар'ї довелося успішно виходити з непростої ситуації. Глядачі побачили теніс високого рівня, в якому наша тенісистка змогла повернути собі ігрову перевагу та не доводити справу до тай-брейку – 7:5.

За матч Снігур не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 3 брейки. Окремо відзначимо позитивну статистику вінерсів відносно невимушених помилок українки: 28/24.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло, 13 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія) 6:4, 7:5

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань киянка зіграє проти представниці Індонезії Джаніс Тджен (47).

Снігур уперше в кар'єрі проводить турніри осінньої азійської серії. В її активі 6 перемог у 9 зіграних матчах турнірів WTA 1000.

Нагадаємо, що у друге коло турніру в Ухані з українок пробилася Даяна Ястремська (103). Одеситка на старті змагань здолала іспанку Крістіну Букшу (38).