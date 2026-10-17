Світоліна вперше з 2019 року пробилася на Підсумковий турнір WTA Finals

Перша ракетка України Еліна Світоліна після поразки польки Іги Швьонтек у півфіналі "тисячника" в Ухані гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі.

Тенісистка вчетверте у кар'єрі й уперше з 2019 року зіграє на WTA Finals.

Підсумковий турнір, у якому беруть участь 8 найкращих тенісисток за результатами сезону, відбудеться з 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі.

Одеситка станом на зараз посідає шосту сходинку в Чемпіонській гонці, яка є кваліфікацією на WTA Finals. Світоліна має у своєму активі 5131 очко, і нижче восьмого місця у Чемпіонській гонці за результатами сезону точно не опуститься.

Еліна стала сьомою тенісисткою, яка забезпечила собі виступ на WTA Finals поточного року. Раніше це зробили Єлена Рибакіна, Аріна Сабалєнка, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула, Коко Гофф та Лінда Носкова.

Світоліна виступала на Підсумковому турнірі у 2017-2019 роках. На дебютному для себе змаганні вона не зуміла вийти з групи.

У 2018-му українка тріумфально пройшла всю дистанцію, здобула 5 перемог поспіль над найкращими спортсменками світу і стала першою й донині єдиною представнциею нашої країни, яка виграла WTA Finals.

2019-го року Еліна була в кроці від захисту титулу, однак поступилася в фіналі австралійці Ешлі Барті.

Окрім Світоліної, має можливість уперше потрапити на Підсумковий турнір Марта Костюк. Однак поразка у другому колі "тисячника" в Ухані зробила примарними її шанси потрапити до топ-8 найкращих тенісисток за результатами сезону.