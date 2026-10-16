Світоліна програла 170 ракетці світу у чвертьфіналі турніру в Ухані

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) не зуміла вийти у півфінал турніру серії WTA 1000 в Ухані. У чвертьфінальному матчі вона поступилася 170 ракетці світу, британці Сонай Картал.

Гра тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:2, 4:6.

Перший сет лідерці українського тенісу абсолютно не вдався. З 1 вінерсом і 15 невимушеними помилками Світоліна віддала його без жодних шансів – 2:6.

У перерві між партіями Еліна взяла медичний тайм-аут, їй затейпували праву руку. Чи то одеситка стала краще себе почувати, чи то ментально перезавантажилася, однак вона заграла активно, почала змушувати Картал працювати на корті й заслужено зрівняла рахунок – 6:2.

Вирішальний сет став боротьбою нервів. Яскраві розіграші змінювалися простими невимушеними помилками. Тенісисткам вдавалося тримати власні подачі аж до десятого гейму, коли британка все ж змогла заробити матч-пойнт на прийомі та одразу реалізувати його – 4:6.

За матч Світоліна 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 3 брейки.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Чвертьфінал, 16 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Сонай Картал (Китай) 2:6, 6:2, 4:6

Тенісистки зустрічалися втретє, українка має дві перемоги. У півфіналі змагань Картал зіграє проти Альони Остапенко (34, Латвія).

Еліна виступає в Ухані вперше з 2019 року. Найкращим її результатом на цьому турнірі є півфінал 2014-го.

Світоліна провела шостий у сезоні чвертьфінал "тисячника". Чотири рази їй вдавалося проходити до півфіналу.

В десяти матчах у 2026 році проти тенісисток, які не входять до топ-100 світового рейтингу, Еліна зазнала двох поразок. Обидві сталися в Китаї за останній місяць.

Перша ракетка України поки не забезпечила собі потрапляння на листопадовий Підсумковий турнір восьми найкращих гравчинь за результатами сезону. Для того, щоб гарантувати собі поїздку до Індіан-Веллса, одеситці потрібно, щоб Іга Швьонтек не стала чемпіонкою в Ухані.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола китайського "тисячника" Світоліна обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову (43), а в 1/8 фіналу розібралася з китаянкою Го Ханьюй (240).