Сенсаційна фіналістка Ролан Гаррос-2026 стала переможницею турніру WTA 1000 в Ухані

Польська тенісистка Мая Хвалінська стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 в Ухані. У вирішальному матчі несподівана фіналістка Ролан Гаррос-2026 здолала британку Сонай Картал (170).

Матч тривав 2 години 46 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6:2.

Програвши перший сет, у другому Хвалінська поступалася 0:2, проте зуміла вирівняти становище і перевести гру в третю партію. У ній після рахунку 2:2 полька взяла чотири гейми поспіль і здобула титул.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Фінал, 18 жовтня

Мая Хвалінська (Польща) – Сонай Картал (Велика Британія) 2:6, 6:4, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися.

25-річна Хвалінська завоювала перший титул WTA в кар'єрі. Зазначимо, що в її активі нема жодного фіналу змагань рівня WTA 250 та 500, зате є вирішальний матч на Grand Slam і перемога на "тисячнику". З наступного тижня Мая встановить особистий рекорд у рейтингу, посівши 11 місце.

Картал стала найбільш низькорейтинговою фіналісткою турніру WTA 1000 з моменту заснування цієї категорії 2009 року.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру в Ухані перша ракетка України Еліна Світоліна (6) поступилася саме Картал.