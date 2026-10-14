Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Снігур не зуміла пробитися до 1/8 фіналу "тисячника" в Ухані

Станіслав Матусевич — 14 жовтня 2026, 11:29
Снігур не зуміла пробитися до 1/8 фіналу тисячника в Ухані
Дар'я Снігур
Getty images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (42) не зуміла вийти в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Ухані. Наша тенісистка поступилася в матчі другого кола представниці Індонезії Джаніс Тджен (47).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 3:6.

На відміну від попередньої зустрічі в Ухані проти Елізе Мертенс, Снігур у звітному поєдинку не вдавалося довго тримати стабільність своєї атакувальної гри. У першій партії після великої кількості брейків з обох боків українка вийшла подавати на сет за переваги 5:4. Свою подачу втримати не вдалося, і два наступні гейми теж залишилися за Тджен – 5:7.

Індонезійка одразу вирвалася вперед у другому сеті, і наздогнати її Дар'ї так і не вдалося – 3:6.

За матч Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, зробили 3 помилки на подачі та 6 брейків.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Друге коло, 14 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Джаніс Тджен (Індонезія) 5:7, 3:6

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Снігур вперше виступає на осінній азіатській серії турнірів. Киянка провела 10 матчів на рівні "тисячників" і здобула 6 перемог.

З шести представниць України, які стартували в основній сітці змагання в Ухані, до 1/8 зуміла пройти лише Еліна Світоліна (6).

Ухань Дар'я Снігур

Ухань

Світоліна – про перемогу над Самсоновою в Ухані: Було дуже важливо залишатися максимально зосередженою
Ястремська програла 11-й ракетці світу у другому колі турніру в Ухані
Світоліна впоралася з росіянкою і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Ухані
Калініна та Ястремська впевнено вийшли у друге коло парного розряду турніру в Ухані
Костюк програла у другому колі в Ухані й має примарні шанси потрапити на Підсумковий турнір

Останні новини