WTA Finals: щорічний турнір найкращих тенісисток планети, який вигравала Еліна Світоліна

З 1 по 8 листопада в саудівському Ер-Ріяді відбудеться Підсумковий турнір серед жінок (офіційна назва – WTA Finals), у якому візьмуть участь вісім найкращих тенісисток і стільки ж найсильніших пар за результатами сезону.

Історія змагання налічує п’ятдесят з лишком років і є дуже цікавою, до того ж, відносно нещодавно його чемпіонкою ставала українка. Тож є сенс детальніше розповісти про турнір.

З чого все починалося

Загальновідомо, що золоті часи тенісу настали з 1968 року, з приходом так званої Відкритої ери. Любителів та професіоналів зрівняли у правах. Кожен гравець у теніс отримав змогу грати у будь-якому турнірі.

Однак задоволеними були далеко не всі.

На першому Вімблдоні після нововведення призовий фонд для чоловіків у 2,5 рази перевищував жіночий. До 1970 року нерівність доходів зростала й на деяких турнірах доходила до переваги у 12 разів на користь представників сильної статі.

Зрозуміло, що жінкам такий стан справ не подобався. У 1970-му видатна тенісистка та феміністка Біллі Джин Кінг та ще вісім гравчинь за сприяння тютюнової кампанії Philippe Morris організували тур з восьми професійних змагань. Спонсорувався він брендом сигарет Virginia Slims, тому отримав назву Virginia Slims Circuit.

Біллі Джин Кінг (у центрі) з жіночою збірною України з тенісу Getty images

Так, 55 років тому нікого не дивувала ситуація, що спонсором спортивного турніру стала тютюнова компанія.

У 1971-му Virginia Slims Circuit збільшила число учасниць з дев’яти до сорока й провела повноцінний сезон. А вже наступного року вперше відбувся фінальний турнір, який вінчав усю серію змагань, у ньому брали участь найкращі тенісистки за її результатами. Першою чемпіонкою тодішнього Підсумкового стала знаменита американка Кріс Еверт.

Довго Virginia Slims Circuit не проіснувала. Уже 1973-го було створено жіночу тенісну асоціацію WTA, яка зрештою увібрала у себе тютюновий Гран-прі.

53-річна чехарда

Якщо в когось виникне бажання зробити рейтинг тенісних турнірів за кількістю змін локацій, покриття, дат проведення, регламенту, то WTA Finals стовідсотково посяде одне з перших місць. Судіть самі.

За свою відносно недовгу історію (Вімблдон, наприклад, "старший" майже на століття) змагання змінювало місце проведення аж 16 разів! З 1972-го по 2000-й турнір проводився в різних містах США.

У поточному сторіччі Підсумковий приймали Німеччина, знову США, Іспанія, Катар, Туреччина, Сінгапур, Китай, Мексика. У 2024-26 роках право проводити WTA Finals отримала Саудівська Аравія.

Перші два розіграші проходили у маленькому американському містечку Бока-Ратон на ґрунті. Далі до рубежу століть тенісистки грали у великих містах, найчастіше у Нью-Йорку на знаменитій арені Медісон-сквер-гарден. Покриттям слугував так званий килим. Він являв собою шар синтетичного ковроліну, який клався на тверду основу.

З 2001 року й до сьогодні змагання проходять на харді.

Дати проведення турніру теж змінювалися декілька разів. Це залежало від часових рамок сезону. Не тільки у футболі свого часу йшли дискусії про доцільність грати за системою осінь-весна чи весна-осінь.

Тож із 1972 по 1974 роки Підсумковий відбувався у жовтні, з 1975-го по 1986-й – у березні. Потім WTA вирішила остаточно перейти на ігровий сезон з січня по листопад. Через це у 1986 році було проведено одразу два турніри – у березні та листопаді.

Цікаво, що обидва виграла одна спортсменка – видатна американка чеського походження Мартіна Навратілова. Вона здобула найбільше трофеїв WTA Finals в історії: 8 одиночних та 11 парних.

Мартіна Навратілова. 1984 рік, WTA Finals Getty images

Нарешті, Підсумковий турнір у проміжку з 1984 по 1998 роки був єдиним жіночим змаганням, де фінали проводилися у п’ятисетовому форматі, до трьох виграних партій однією спортсменкою.

Про такі дрібниці, як часта зміна офіційної назви турніру через договори в різний час із різними спонсорами, навіть немає сенсу говорити. WTA Finals – не для любителів сталих традицій.

Український слід

Розповідь про найцікавіші моменти з історії WTA Finals для українських уболівальників була б неповною без згадки про Еліну Світоліну. Адже саме цей трофей наразі є найвизначнішим здобутком як конкретно для неї, так і для всього нашого тенісу.

Багаторічна перша ракетка України брала участь у Підсумковому турнірі тричі. Логічніше було б очікувати від Еліни найкращого результату в найбільш успішному для неї 2017 році. Тоді вона виграла за сезон 5 турнірів, з яких 3 мали категорію Premier 5, яка нині трансформувалася у WTA 1000.

Світоліна вважалася однією з фавориток змагань, однак, програвши два стартові поєдинки двом тезкам – Каролін Возняцкі та Гарсії – втратила шанси на вихід у півфінал ще перед третім матчем у групі.

Два наступні виступи молодої одеситки на WTA Finals подарували приємні несподіванки.

У 2018 році Еліна зважилася на кардинальні зміни. Вона скинула вагу, хоч ніколи не мала зайвих кілограмів, і перейшла із захисної на більш агресивну манеру гри. Перша половина сезону пройшла успішно, з трьома титулами, серед яких виділявся римський "тисячник". А потім настав спад.

Ще й жеребкування Підсумкового не додавало надії, адже в групу до Світоліної потрапили незручні для неї чешки Квітова та Плішкова. І минулорічна чемпіонка Возняцкі.

Всупереч усім прогнозам, українка видала, мабуть, найкращий турнір у кар’єрі. Всю його дистанцію вона пройшла на одному диханні, здобувши п’ять перемог у п’яти матчах. У фіналі Еліна здолала у трьох сетах американку Стівенс. Це був справжній тріумф!

Огляд фіналу Підсумкового турніру-2018 між Еліною Світоліною та Слоан Стівенс

Трохи не вистачило Світоліній для повторення успіху наступного року. Потрапляння на Підсумковий стало для неї ще складнішим: Еліна кваліфікувалася на нього з останнього прохідного восьмого місця у Чемпіонській гонці, не вигравши за сезон жодного турніру.

У Шеньчжені (саме в цьому китайському місті відбувався WTA Finals 2019), як і рік тому, сталося чудове перевтілення. Еліна розібралася з Плішковою, Халеп і Кенін у двох сетах, і з першого місця вийшла з групи. У півфіналі наша тенісистка дотиснула швейцарку Бенчич.

Дежавю Сінгапуру-2018 було близьким, але не відбулося. Тодішня лідерка світового рейтингу Ешлі Барті впоралася зі Світоліною у фіналі.

На жаль, відтоді ніхто з українок жодного разу не зміг кваліфікуватися на Підсумковий турнір в одиночному розряді. Щоправда, минулого року в дуеті з Альоною Остапенко у WTA Finals брала участь Людмила Кіченок. Попри перший номер посіву, україно-латвійська пара програла усі три матчі в групі й у півфінал не вийшла.