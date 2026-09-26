Світоліна вивела збірну України у перший в історії фінал Кубку Біллі Джин Кінг

Жічноа збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. У півфінальному матчі наші тенісистки обіграли дворазових чинних чемпіонок турніру, команду Італії. Другу перемогу українкам принесла Еліна Світоліна (7), яка розгромила лідерку суперниць, Жасмін Паоліні (20).

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з результатом 6:2, 6:2.

Торік саме поразка у другому поєдинку півфінального матчу КБДК від Паоліні з рахунку 6:3, 4:2 завершила для Світоліної сезон. Наша збірна тоді поступилася й у парному матчі та не зуміла пробитися до фіналу.

Еліна не раз підкреслювала, наскільки дошкульною для неї особисто була та невдача. І зараз вона вийшла на поєдинок проти Паоліні, як на останній у житті.

Світоліна одразу увійшла в гру і повела 3:0 з двома брейками. Італійка скоротила відставання до мінімуму, однак далі на корті царювала перша ракетка України. Еліна видавала свій максимум, і в Паоліні шансів просто не було. Перший сет закінчився з рахунком 6:2.

Друга партія розпочалася так само з 3:0 на користь нашої тенісистки. Суперниця намагалася боротися, однак настільки заряджену Еліну зупинити їй було не під силу. Вінерси на будь-який смак завершили гру – 6:2 і принесли Україні дебютний вихід у фінал КБДК.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, обійшлася без помилок на подачі та зробила 1 брейк.

Кубок Біллі Джин Кінг Півфінал, Шеньчжень, хард, зал Україна – Італія 2:0 Другий матч, 26 вересня Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися вчетверте, третю перемогу здобула українка. Перервалася серія Жасмін із шести поспіль успіхів в одиночках за свою збірну.

Україна здобула дві одиночні перемоги і достроково вийшла до фіналу чемпіонату світу серед збірних. Ангеліна Калініна трохи раніше обіграла Тайру Грант.

У вирішальному матчі КБДК 27 вересня наша команда зустрінеться з чешками.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі збірна України пройшла команду Бельгії.