Світоліна обіграла 240 ракетку світу і вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Ухані

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Ухані. В матчі 1/8 фіналу наша тенісистка обіграла китаянку Го Ханьюй (240).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

У першому сеті Еліна добре діяла на прийомі. Хоч жоден гейм не виявився простим, українка взяла всі гейми на подачі Го – 6:1.

Надалі гра Світоліної почала давати збої. Вона почала припускатися занадто великої кількості невимушених помилок, і китаянка двічі виходила вперед із брейком. Обидва рази Еліні вдавалося миттєво вирівняти становище, адже Го теж не демонструвала захмарного рівня тенісу.

Зрештою одеситка зуміла прийняти на матч із четвертого матч-пойнту і втретє в кар'єрі вийти у чвертьфінал в Ухані – 6:4.

За матч Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 3 брейки.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

1/8 фіналу, 15 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Го Ханьюй (Китай) 6:1, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти сильнішої в матчі між Жасмін Паоліні (33, Італія) та Сонай Картал (170, Велика Британія).

Це вже шостий чвертьфінал у сезоні на турнірах WTA 1000 для лідерки українського тенісу й загалом 30-й у кар'єрі.

Еліна виступає в Ухані вперше з 2019 року. Найкращим її результатом на цьому турнірі є півфінал 2014-го.

Світоліна зробила ще один упевнений крок до потрапляння на листопадовий Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі.

Після поразки чешки Кароліни Мухової (7) у матчі 1/8 фіналу одеситка гарантовано залишиться на шостій позиції світового рейтингу після турніру в Ухані.

Нагадаємо, що у своєму стартовому матчі другого кола китайського "тисячника" Світоліна обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову (43).