Стародубцева не змогла довести до перемоги стартовий матч турніру WTA 1000 в Ухані

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (44) не зуміла вийти у друге коло турніру серії WTA 1000 в Ухані. На старті змагань вона поступилася американці Кеті Макнеллі (70).

Гра тривала 2 години 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:7(2), 4:6.

У вирішальній партії Юлія була попереду – 4:1, однак програла п'ять геймів поспіль.

За матч Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 6 помилок на подачі та 6 брейків.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло, 12 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Кеті Макнеллі (США) 6:2, 6:7(2), 4:6

Тенісистки зустрічалися вдруге поточного сезону, обидва рази сильнішою була американка.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна (48) теж не змогла подолати стартовий раунд турніру в Ухані, поступившись британці Сонай Картал (170). Таким чином, у боротьбі за трофей залишаються четверо українок: Еліна Світоліна (6), Марта Костюк (10), Дар'я Снігур (42) та Даяна Ястремська (103).